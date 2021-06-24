郭明錤：预计苹果 iPhone 2021 年出货超 2.3 亿部 ，iPhone 14 系列支持屏下指纹

IT之家 6 月 24 日消息 郭明錤最新研报指出，正向看待苹果未来的 iPhone 产品策略，预期 iPhone 在 2021 年与 2022 年将分别出货 2.3 亿部–2.4 亿部与 2.5 亿部–2.6 亿部。2020 年 iPhone 出货约 1.95 亿部。

郭明錤还称，新款 iPhone 13 系列的成长力道主要来自规格升级与因美国对华为禁令故高阶市场市占份额提升。预估新款 iPhone 在今年下半年出货量为 8,300–8,800 万部，相比之下，去年 iPhone 12 系列下半年的出货量为 7,500 万部。

郭明錤还称，苹果将在 2022 年上半年推出新款的 iPhone SE，该机将成为最便宜的 iPhone 5G 手机。设计与现有的 iPhone SE 大致相同，支持 5G 网络，处理器也更新。

IT之家了解到，郭明錤还重申先前对 2022 年下半年新款 iPhone（iPhone 14 系列）的主要规格预测，亦即苹果将在 2022 年下半年推出两款高端 Phone (6.1 吋与 6.7 吋) 与两款较低端 iPhone (6.1 吋与 6.7 吋)。2022 年下半年新款 iPhone 的成长动能来自于：1、可能支持屏下指纹 （采用苹果自行开发技术）；2、有史以来售价最低的的大尺寸 (6.7 吋) iPhone。预测可能低于 900 美元（约 5832 元人民币）；3、高端机种的广角相机升级至 48MP。