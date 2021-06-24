苹果隐私主管：在 iPhone 上侧载应用实际会减少用户选择，因为已经有安卓

IT之家 6 月 24 日消息 苹果公司的隐私主管 Erik Neuenschwander 在一次新的采访中谈到了该公司在 iPhone 上侧载应用的立场。所谓“侧载”，就是不通过 App Store，而是通过第三方渠道在 iPhone 上安装应用软件，就像安卓手机那样。

在接受 Fast Company 采访时，Neuenschwander 谈到了苹果公司新近发布的关于 iOS 系统侧载危险的白皮书，该白皮书警告称，向第三方应用商店开放 iOS 生态系统和侧载可能对 iPhone 的安全、隐私和用户体验产生严重影响。

这篇题为“为数以百万计的应用程序建立一个可信的生态系统”的白皮书指出，苹果公司的 iPhone 是在认识到手机承载着我们个人和职业生活的最敏感信息的情况下设计的，而第三方应用程序商店和侧载（从 iOS 应用程序商店以外的地方安装应用程序）可能使 iPhone 用户容易受到攻击、勒索等。

在采访中，Neuenschwander 表示，在 iOS 中增加侧载功能实际上会减少消费者的选择，因为他们已经可以通过 Android 选择第三方应用商店。他说：“在这种情况下，侧载实际上是消除了选择。想要不经任何审查直接访问应用程序的用户，今天在其他平台上有侧载功能。在 iOS 平台上，用户明白他们不能被骗到一些黑暗的小巷或小路上，即使他们没有打算这样做，他们也会被一个侧载的应用所吸引。”

Neuenschwander 还为苹果公司允许在 macOS 上进行侧载而不在 iPhone 上进行侧载的政策进行了辩护，称 iPhone 用户的数量是 Mac 用户的 10 倍，使其成为更诱人的目标。

“这是你随身携带的设备，”Neuenschwander 指出，”所以它知道你的位置。因此，能够攻击它的人将获得关于你的生活模式的细节。它有一个麦克风，因此，这个麦克风可能比你的 Mac 的麦克风更多地出现在你身边。因此，[iPhone 上的] 敏感数据对攻击者来说更具诱惑力。”

IT之家了解到，Neuenschwander 还指出了两种设备不同的使用模式，称苹果公司发现 iPhone 用户倾向于一直寻找新的应用程序来下载，而 Mac 用户只下载一些他们需要使用的应用。