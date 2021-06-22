谷歌盛世下的裂缝：CEO 成短板，好人未必是好领导

商业圈里流传着这么一句话：一家公司衰败的种子往往是在万事顺利时种下的。

对于谷歌这家公司，你很难说它不顺利。上个季度，谷歌母公司 Alphabet 营收达到 553.1 亿美元，同比增长 34%；净利润增长一倍以上至 179.3 亿美元，连续第三个季度创下纪录。目前，Alphabet 的市值高达 1.6 万亿美元，紧随苹果公司。眼下，谷歌正越来越深入地扎根于美国人的日常生活中。

但是，有一类焦躁不安的谷歌高管担心，公司正在出现裂缝。他们表示，谷歌员工大军越来越直言不讳，人事问题不断被曝光给大众。领导层的果断和重大创意已经让位于风险厌恶理念和渐进主义。

一些谷歌高管选择离职，而且还得让所有人知道他离职的具体原因。“我不断地被问道，为何现在离职？我想，更好的问题应该是为何我能够在公司待如此之久？”诺姆・巴尔丁 (Noam Bardin) 在博文中写道。他在 2013 年加盟谷歌，当时谷歌收购了地图服务 Waze。他在今年 2 月离职。“随着风险承受能力的下降，创新挑战只会越来越糟。”他说。

CEO 领导风格成问题根源

现任和近期离职的谷歌高管认为，谷歌现在暴露出的许多问题源自 CEO 桑达尔・皮查伊 (Sundar Pichai) 的领导风格。这位 CEO 平时和蔼可亲，为人低调。

15 位现任和前谷歌高管称，谷歌正遭受一家大型、成熟公司会遇到的许多陷阱：令人麻痹的官僚主义、不作为、痴迷于公众观感。

其中，一些定期与皮查伊沟通的高管称，谷歌并没有在关键业务和人事问题上迅速采取行动，因为皮查伊会仔细思考他的决定，推迟行动。他们称，谷歌不断受到职场文化斗争的冲击，皮查伊试图降温的尝试却适得其反。他希望避免采取严厉的措施，不让自己处于不受欢迎的位置，但是这同时导致问题持续恶化。

谷歌发言人称，内部调查显示员工对于皮查伊的领导反应积极。谷歌拒绝安排 49 岁的皮查伊发表评论，但是却安排了对 9 位现任和前任高管的采访，以便对皮查伊的领导提供不同的观点。

皮查伊在国会作证

“如果他能够更快地决策，我会更高兴吗？是的。”前谷歌副总裁凯撒・森古普塔 (Caesar Sengupta) 表示。他在谷歌供职 15 年，曾与皮查伊密切共事，今年 3 月离职。“但是他作出的所有决定几乎都是对的，如果你要问我是否对此满意？是的。”

谷歌现在正面临一个危险时刻，它要在海内外应对监管挑战。眼下，美国的左派、右派政客团结一致，均对谷歌表示了不信任，在国会听证会上把皮查伊当成了靶子。即便是皮查伊的批评者也认为，目前为止，皮查伊成功挺过了听证会，同时没有惹恼国会议员或者为谷歌敌人提供更多可趁之机。

同时，抱怨皮查伊领导风格的谷歌高管们也承认，他是一位考虑周到，关爱他人的领袖。他们说，谷歌现在要以前更有纪律，更有秩序。和皮查伊 6 年前接手的公司相比，谷歌现在是一家更大、专业化运营程度更高的公司。

36 位谷歌副总裁离职

在皮查伊的领导下，谷歌员工数量增长了一倍至大约 14 万人，谷歌母公司 Alphabet 市值增加了两倍。对于一家规模已经如此庞大的公司来说，行动迟缓或者不愿意承受之前让其变得如此富有的风险也很正常。为此，皮查伊采取了一些措施来解决决策缓慢的问题。例如，2019 年，他重组了谷歌，创建了新的决策部门，这样一来只有很少的决定需要他的批准。

谷歌

然而，对于创建于 1998 年的谷歌来说，有种看法依旧挥之不去：它的全盛时代已经过去。在硅谷，招聘和留住人才被视为对公司前景的一次公投。其他科技公司的高管表示，现在要说服一位谷歌高管放弃稳定、高达 7 位数的薪资去其他地方寻找机会，从未如此容易过。

作为曾经的麦肯锡顾问，皮查伊在 2004 年加盟谷歌，迅速证明了他掌握了领导公司的诀窍。那时的谷歌到处是自负、勾心斗角的人。

2015 年，当谷歌重组为 Alphabet 时，皮查伊接任谷歌 CEO。四年后，谷歌联合创始人拉里・佩奇 (Larry Page) 卸任 Alphabet CEO，皮查伊成为 Alphabe 新掌门。

优柔寡断

2018 年，十几位谷歌副总裁在一封邮件中试图警告皮查伊：公司正经历巨大的成长烦恼。他们表示，公司在协调技术决定时遇到了麻烦，但是来自副总裁的反馈常常被忽视。

其中，许多高管已经在谷歌任职时间超过十年。5 位知情人士称，这些高管在邮件中写道，谷歌在重大决定上花费的时间太长，导致公司很难完成一些事情。尽管这不是在直接批评皮查伊，但是他们传达的信息很明确：谷歌需要更为果断的顶级领导层。

自那之后，多位在邮件中署名的高管已经辞职跳槽。职业社交网站领英的资料显示，自去年以来，至少 36 位谷歌副总裁已经离职。

这是一个重大的副总裁级人才流失问题。谷歌总计拥有大约 400 位副总裁，这些人是公司的领导层骨干。谷歌称，公司副总裁的离职率在过去五年一直保持稳定，公司对此感到满意。

在现任和前任谷歌高管中，一个常见的批评声音是，皮查伊慢悠悠的深思常常让人感觉是在求稳，最终给出的是否定的答案。

几年前，谷歌高管曾提议收购加拿大电商软件开发商 Shopify，以便在网上电商领域挑战亚马逊公司。知情人士称，皮查伊驳回了这一想法，因为他认为 Shopify 过于昂贵。

但是这些高管表示，他们从不认为皮查伊有意达成交易，Shopify 的价格是合适的，最终结果证明太贵的理由站不住脚。过去几年，Shopify 的股价已经增长了近 9 倍。谷歌发言人詹森・普斯特 (Jason Post) 表示，公司从未对这一收购交易进行过认真讨论。

一位前高管称，谷歌的风险规避特点在一种名为“储藏室模式”(pantry mode) 的无限期研发状态上得到充分体现。这里的团队需要把产品藏起来，以防对手开发了新产品，谷歌需要迅速应对。

在人事决定上，皮查伊也是出了名的慢。2018 年，当谷歌提拔肯特・沃克尔 (Kent Walker) 为全球事务高级副总裁时，公司开始搜寻一位法律总顾问来取代他。结果，谷歌花了一年多时间来任命哈利玛・德莱纳・普拉多 (Halimah DeLaine Prado) 为法律总顾问，后者是谷歌法务团队的一名长期副手。

知情人士称，在谷歌提供给皮查伊的首份候选人名单中，普拉多的名字在最上面。但是，皮查伊希望看到更多候选人。这一全面的遴选花费了太长时间，以至于它成为了猎头之间流传的一个笑话。

另外，皮查伊也不愿对谷歌不稳定的员工大军采取果断措施，这一点在谷歌也显而易见。

去年 12 月，谷歌伦理 AI 团队联合负责人、知名黑人女性员工蒂姆尼特・葛布鲁 (Timnit Gebru) 表示，她被解雇了，原因是她批评了谷歌在少数族裔招聘上采取的做法，并写了一篇研究论文凸显谷歌 AI 技术中存在的偏见。最初，皮查伊并没有卷入这场争执。

被解雇的葛布鲁

结果，在 2000 名谷歌员工签署请愿书，对葛布鲁被解雇表示抗议后，皮查伊发布了一封邮件，誓要恢复失去的信任，但同时继续重申谷歌的观点，即葛布鲁不是被解雇的。葛布鲁称，皮查伊并未向她道歉，此举是一场迎合部分员工的公关秀。

谷歌信任和安全部门工程总监大卫・贝克 (David Baker) 因抗议葛布鲁被解雇而离职。他表示，谷歌应该承认它犯了一个错误，而不是试图挽回颜面。

“谷歌在多元化问题上缺乏勇气，这最终耗尽了我对这份工作的热情，”贝克称，他当时已在谷歌工作了 16 年，“谷歌在财务上越安全，它的风险厌恶情绪就越高。”

谷歌为皮查伊辩护

谷歌安排接受采访的高管认为，一些对皮查伊的批评声音可以归结于公司在员工队伍中维持直言不讳的企业文化时遭遇的挑战。现在的谷歌员工队伍要比此前大得多。

“我不认为其他人能够像皮查伊一样管理这些问题。”路易斯・巴鲁索 (Luiz Barroso) 表示，他是谷歌最高级技术高管之一。

谷歌前副总裁阿帕尔娜・詹得普拉达 (Aparna Chennapragada) 指出，皮查伊坚持不像角落办公室里的“弥赛亚”(救世主) 那样做事。詹得普拉达在 4 月份离职，加盟交易应用 Robinhood 负责产品开发。

她指出，皮查伊也作出过艰难、不受欢迎的决定，例如削减那些无法为公司业务作出重大贡献的“虚荣项目”。

詹得普拉达认为皮查伊也愿意做艰难决定

这些谷歌高管称，皮查伊聚焦管理层团队，而不是自我，这让副手们可以在没有他的情况下作出更多决定。但是当牵扯到重要事情时，他又很果断：在新冠肺炎疫情开始在美国肆虐时，告诉员工开始在家办公。

谷歌收购收购健身手环制造商 Fitbit 的交易在今年 1 月份完成。谷歌副总裁萨米尔・萨玛特 (Sameer Samat) 透露，公司对于这笔交易的讨论持续了大约一年。当时，皮查伊在考虑交易的方方面面，包括如何整合 Fitbit、它的产品计划以及如何保护用户数据。萨玛特当时致力于推动谷歌完成这笔交易，他表示皮查伊发现了他没有充分考虑的潜在问题。

“我知道这么繁多的讨论会让人感觉我们的决策迟缓，”萨玛特称，“但现实是，这些都是非常重大的决定。”