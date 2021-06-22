Doogee S97 Pro 三防手机发布：配激光测距仪、8500mAh 大电池

IT之家 6 月 22 日消息 中国手机制造商 Doogee 发布了新机 S97 Pro，是其第一款带有专业激光测距仪的坚固耐用的智能手机。该测距仪可以探测到 40 米的距离，并有 8 种测量模式。

Doogee S97 Pro 正面是一块 6.39 英寸的“HD+Dot”显示屏，分辨率为 1560x720，左上角打孔处有一个 1600 万像素的自拍相机。激光测距仪的发射器和接收器都位于手机的顶部。后面是四摄像头，由 4800 万像素的三星传感器 + 800 万像素超广角 + 200 万像素微距 + 200 万像素深度传感器组成。

Doogee S97 Pro 还支持 IP68 和 IP69K 浸入式保护，还有一个巨大的 8500 毫安时的电池，可供三天使用，1 小时内可充电一半，并支持无线充电。性能方面，S97 Pro 搭载联发科 Helio G95 芯片组，搭配 8GB 内存和 128GB 内部存储。

该机采用侧置指纹，预装 Android 11，这款手机有一个应用工具箱，里面有大量对建筑、徒步旅行和其他户外活动有用的应用。

IT之家了解到，Doogee S97 Pro 将在 6 月 21 日至 6 月 25 日限时促销，促销价 199 美元（约 1287.53 元人民币），之后这款手机将以 329 美元（约 2128.63 元人民币）的价格出售，有橙虎、熔岩红和银黑三种配色。