特斯拉柏林超级工厂何时投产成了未知数

6 月 22 日消息，下周四原本是位于德国格林海德市的特斯拉柏林超级工厂落成时间。但是，由于来自环保组织的强烈抵制、德国当地法规的繁文缛节以及工厂规划调整，目前尚不清楚特斯拉设在欧洲的第一家超级工厂的第一辆电动汽车何时会下线。特斯拉已经将柏林超级工厂的开放时间推迟到 2021 年底。然而，德国勃兰登堡州的环境监管机构仍未对这座耗资 69 亿美元的工厂给予最终批准，这意味着不能排除工厂开放有进一步推迟的可能，甚至会推迟到 2022 年。

其中问题很复杂

特斯拉及首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 于 2019 年底宣布了建造柏林超级工厂的计划。

然而，工厂选址与饮用水保护区部分重叠，并与自然保护区接壤，这招致当地居民和环保组织的强烈反对。

去年，当地环保人士强调工厂建设导致当地一种罕见蛇类面临风险，称这种蛇的冬眠可能会因为砍伐树木受到影响，因此特斯拉不得不暂停了工厂选址中一片森林的清理工作。

在特斯拉继续施工之前，需要将处于冬眠期的这些蛇救出来。除此之外，还有很多会影响到现场施工的环保问题。

曼努埃拉・霍耶 (Manuela Hoyer) 住在距离柏林工厂建设项目约 9 公里的地方。作为反对工厂建设的成员之一，霍耶说：“为了建设相关基础设施和住房，会砍掉数千公顷的森林。”

她还补充说，“在饮用水保护区建造这样的工厂实际上是一种犯罪。”

在德国，连造风电场都会遭到当地居民的反对。霍耶的言论反映出德国民众的普遍态度，他们担心这些项目会对当地栖息地造成影响。

只是这些问题吗？

德国当地政府的官僚主义也是特斯拉的头疼事。公司行事方式与德国监管方面的繁文缛节频频发生冲突。

到目前为止，特斯拉是在获得初步施工许可的基础上开展工厂建设工作。其获准在以 4340 万欧元购买的 3 平方公里土地上建造大型厂房和其他建筑。

但只有在勃兰登堡州环境保护局发放最终许可后，工厂才能开放运营。

虽然特斯拉此前曾表示，不能确定在勃兰登堡州获得初步许可的每个项目都能获得最终批准。

但这一说辞并不妨碍环保人士对工厂建设使绊子。

上周，当地两家环保组织向一家德国法院提交了一份禁令申请，要求叫停特斯拉的初步施工许可，理由是要确保特斯拉遵守环境保护法律法规。

“我认为如果官僚作风少一些，那样会更好，”马斯克在今年 5 月份最近一次造访格伦海德时说。当时他的热情明显低于八个月前。

造电池的新规划

本月早些时候，为了如实反映工厂将增设电池生产业务，特斯拉重新提交了建设计划和申请文件。这又要花掉特斯拉宝贵的数月时间。

在原有的建设计划中，柏林超级工厂主要负责汽车零部件制造和整车组装，包括冲压车间、铸造车间和车身生产车间等几个部门。

工厂还包括一座水循环设施、一个当地消防队和一个仓库，以确保更高效运输零部件和其他货物。根据工厂建设计划，工厂电力需求主要来自当地的可再生能源。

但增加电池生产意味着特斯拉必须调整并重新提交规划申请。根据最新的工厂规划，柏林超级工厂年电池产能将达到 5 亿组，总计 50 吉瓦时。

相比之下，竞争对手大众汽车计划在德国总部附近的萨尔茨吉特打造年产能为 40 吉瓦时的工厂，距离特斯拉柏林工厂以西 300 多公里。

除了马斯克还有谁支持工厂建设？

德国东部地区一直在与高失业率和难以吸引大型工业企业的现状作斗争。特斯拉柏林超级工厂被视为对当地经济的重大提振。

特斯拉称，柏林超级工厂将成为“世界上最先进的电动汽车生产厂”。工厂全面投产后预计将创造 1.2 万个就业岗位，年产汽车 50 万辆。

“我们支持交通工具转向零碳排放，而实现这一目标所需的电动汽车必须在某个地方制造，”格林海德邻近城镇埃尔克纳的德国绿党成员拉尔夫・施米莱夫斯基 (Ralf Schmilewski) 说。

他说，特斯拉的计划还解决了当地存在的人口流失问题，很多年轻一代为工作而离开原本人口结构就严重失衡的地区。

施米莱夫斯基表示，“现在他们有了新的选择，不用搬家了。”

未来会怎样？

在今年 7 月中旬之前，公众可以在格伦海德市政厅仔细阅读约 1.1 万页的特斯拉申请文件，其中包括工厂规划、相关表格和计算方式，这是特斯拉申请文件第三次被公之于众。

作为批准流程的一部分，任何人都可以在 8 月 16 日之前提出反对意见，勃兰登堡州环境保护局将决定是否应该在 9 月 13 日进行公开讨论。

这些申请文件上一次公开是在 2020 年，当时有 400 多人提出反对意见。

9 月 13 日之后没有明确的时间表。预计勃兰登堡州环境保护局会在某个时候做出最终批准，但谁也说不准到底是什么时候。