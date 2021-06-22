亚马逊上的中国商家迎来好日子，成顶级风险投资公司眼里的“香饽饽”

在亚马逊上销售产品的中国商家正迎来好日子，突然之间成为中国顶级风险投资公司和互联网巨头眼里的“香饽饽”，这些投资者带着大笔支票来寻求下个 Shein（快时尚电商）或 Anker（智能充电品牌）。虽然风投可以为它们提供快速扩张的资金，但许多风投缺乏在战略方面提供帮助的专业知识。

图：柏林品牌集团创始人兼首席执行官彼得・查尔贾夫斯基（Peter Chaljawski)

这就是所谓“品牌聚合器”可以发挥作用的地方，它们四处收购有前途的电子商务品牌，以实现运营协同效应。在美国、欧洲和东南亚取得成功后，这种模式如今也悄悄地登陆了中国。在中国，传统的白标制造商正试图向价值链上游移动，以建立自己的品牌。

柏林品牌集团 (BBG) 创始人兼首席执行官彼得・查尔贾夫斯基（Peter Chaljawski) 表示，该集团的目标是在未来几年内在中国收购几十个品牌，这将大大提升这家德国公司现有 14 个品牌的投资组合效应。在此之前，BBG 通过举债筹集了 2.4 亿美元资金，并宣布再出资 3 亿美元用于收购品牌。该公司选择举债的部分原因是它自成立以来始终处于盈利状态。查尔贾夫斯基说，最近的融资不会是它的最后一轮，将来可能会使用其他金融工具。

查尔贾夫斯基并不认为风投和企业投资者是被投资品牌的直接竞争对手。他说：“中国有数以万计的卖家在亚马逊上创造了可观的收入。我认为风投资金适用于其中的某些公司，而品牌聚合模式同样适用于部分公司，但是这个‘部分’实际上是个非常庞大的数字。”

BBG 对中国并不陌生。这家成立 15 年的公司始终依赖中国制造商生产厨房用具、园艺工具、运动装备和其他家用电器，目前其 90% 的产品仍在中国制造。为了推进新的品牌收购计划，该公司将在深圳招聘数十名员工。查利贾夫斯基将深圳称为“亚马逊硅谷”，指的是这个南方城市在全球出口、制造业以及越来越多的设计领域发挥的关键作用。

BBG 希望提供一种新的方式，让中国消费品牌在欧洲和美国扩大规模，而不是在亚马逊上被淹没。卖家可能想要摆脱这个美国庞然大物，以获得对消费者数据的更多控制权，但建立直接面向消费者 (D2C) 的品牌并不容易。

查尔贾夫斯基表示，许多擅长运营亚马逊第三方业务的商家无法摆脱对该公司基础设施的依赖，比如内部物流系统。但在欧洲，BBG 管理着 12 万平方米的配送中心，能够替代亚马逊的服务。

查尔贾夫斯基指出，中国品牌可能还想在欧洲寻找亚马逊的替代者，那里的电子商务竞争环境比美国宽松得多。他说：“如果你看看美国，会发现亚马逊始终占据着主导地位。但在欧洲，亚马逊网上零售所占市场份额只有 10%，90% 都不受其控制。荷兰有 BOL 这样的平台，波兰有 Allegro，法国也有其他占主导地位的平台。”

为了吸引更多以欧洲为目标市场的国际品牌，BBG 除了在亚马逊上销售外，还在欧洲主要国家经营着近 20 家 D2C 网店。它在美国的销售也始终在快速增长，目前其超过 60% 的收入来自非亚马逊渠道。BBG 已经在与中国许多品牌进行了深入谈判，但目前还不能透露他们的名字。