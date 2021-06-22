特斯拉又一法律总顾问离职，近年至少 5 名总顾问跳槽

北京时间 6 月 22 日晚间消息，据报道，特斯拉副总法律顾问林恩・米勒（Lynn Miller）已离职，加盟自动驾驶卡车初创公司 Plus，担任总法律顾问一职。

Plus 成立于 2016 年，近日与特殊目的收购公司（SPAC）Hennessy Capital Investment Corp 达成合并交易，并准备上市，所获估值为 33 亿美元。

特斯拉在重型车辆和自动驾驶系统领域也有自己的雄心，但特斯拉负责重型卡车业务的杰罗姆・吉伦（Jerome Guillen）最近已离职，从而引发了特斯拉何时能够生产电动卡车 Semi 的问题。

特斯拉早在 2017 年就发布了电动半挂式卡车 Semi。今年 3 月，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，电池供应紧张使得 Semi 的生产变得困难，预计明年会有所好转。

据 Plus 称，米勒最近在特斯拉担任的职务是副总法律顾问。在米勒之前，长期担任特斯拉法律副总裁和代理总顾问的阿尔・普雷斯科特（Al Prescott）于 4 月份离职，加入了激光雷达初创公司 Lumar。据悉，在 2018 年至 2019 年间，特斯拉失去了三名总法律顾问。

根据米勒的 LinkedIn 个人资料，她在特斯拉 7 年半的任期内，最后一次担任的是特斯拉诉讼、监管和隐私部门的副总法律顾问。她之前在苹果公司担任了十多年的高级诉讼经理。2016 年，米勒曾击败一起“质疑特斯拉 Model S 安全性”的重大诉讼。

Plus 总部位于加州库比蒂诺，在中国设有研发办事处。Plus 表示，预计将通过 SPAC 上市筹集 5 亿美元。这笔资金将帮助 Plus 开发自动驾驶卡车运输技术，并将其商业化。

今日早些时候还有报道称，亚马逊正考虑收购 Plus 最多 20% 的股份。