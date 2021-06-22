深度体验特斯拉新 Model S：游戏体验翻车，方向盘让人又爱又恨

特斯拉刚刚开始交付旗舰车型到底有多强？现在终于有答案了。

自 6 月 10 日新款 Model S Plaid 车型的交付仪式完成后，不少外媒和车主终于结束了漫长的等待，陆续拿到了这款新车。

作为特斯拉的旗舰轿车，Model S Plaid 身上汇聚了特斯拉最新的内外饰设计风格、最强劲的电驱动系统，以及非常颠覆认知的智能座舱设计风格。

颠覆传统用车习惯的 Yoke 矩形方向盘、性能叫板 PS5 的车机、1020 马力的超强电驱动系统，还有 1.99 秒的百公里加速时间… 都让它吊足了粉丝和媒体们的胃口。

▲官方宣传照上，新款 Model S Plaid 的前排中控屏能运行巫师系列这样的游戏大作

就在最近几天，外媒和部分车主密集发布了关于 Model S Plaid 的评测内容，得以让我们对这款车有一个真正的认知。

比如有些人就表示矩形方向盘握起来很像游戏机手柄，他们很喜欢没有障碍物遮挡仪表板的爽快感，但也有人表示操作方式太过颠覆习惯，而且方向盘上按钮特别容易被误触。

在交付活动上，Model S Plaid 的车机能够玩赛博朋克 2077 这样的 3A 游戏，引起了现场一阵欢呼。但拿到车后大家却发现车机上根本没有任何 3A 大作…

海外知名汽车媒体 Motor Trend 还对这款车进行了续航里程测试和加速制动测试，以更直观的形式展现新热管理系统和新电机带来的改变。

实测表明，新款 Model S Plaid 在 55% 高速场景 + 45% 城市场景的混合工况下，续航里程约为 318 英里（约合 512 公里）。加速能力方面，在使用米其林 PS4S 轮胎的情况下，这款车在普通的柏油路面上的 0~60 英里/小时（约合 96 公里/小时）加速时间约为 2.07 秒。

虽然特斯拉宣称的 1.99 秒加速很难复现，但 2 秒出头的百公里加速时间，依然让它成为目前加速最快的量产车型，甚至没有之一。

以下为外媒和海外车主评测内容汇总。

01. 矩形方向盘手感好 但容易误触按钮

此次改款内容中，最能引起争议的可能就是 Yoke 矩形方向盘了。

外观上，有人认为削掉上半部分后可以更方便地看到仪表板，也有人认为转动方向盘更不方便了；功能性上，有人认为这种方向盘高度集成了灯光控制、雨刷器控制等功能，大大简化了操作方式。也有人认为取消拨杆后人们几乎做不到盲操了，不得不分散注意去点击按钮，非常不安全。

▲新款 Model S Plaid 内饰实拍图（来源：MotorTrend）

外媒表示，Yoke 方向盘有两点非常好，一个是握持手感，握上去非常像他熟悉的游戏机手柄。另一个就是不遮挡仪表板，他非常喜欢直接看到仪表板的畅快感觉。

在转向模式选为舒适模式时，方向盘的阻尼会非常小，单手开也非常轻松。特斯拉仿佛是猜到了不少驾驶者都喜欢单手开车，还在门板侧面设计了一个手肘支撑台。把手肘放在上面、单手转动方向盘的时候，驾驶体验确实非常舒适。

▲手肘支撑台能让单手驾驶更舒适（来源：TelsaRaj）

也有外媒指出，虽然他很喜欢 Yoke 方向盘科幻、炫酷的造型，但实用性并不太高。它不仅缺少上半部分，而且不是个规则的半圆。这就导致用惯了圆形方向盘的驾驶者在转动方向盘时如果不专门去找方向盘，下意识地去摸方向盘很容易掏空。

尤其是在转向比非常疏的情况下，造型诡异的方向盘就更讨人嫌。这款车的转向比非常疏，向左向右打满方向盘各需要 1.5 圈，也没有搭载可变转向比技术。也就是说，方向盘转过很大角度时，前轮转动角度还很小。当车辆需要转大弯、掉头的时候，驾驶者需要频繁地分心去找方向盘，使用体验很不好。

对于那些习惯“搓轮”的驾驶者来说，Yoke 方向盘也很不友好，因为上面按键太多了本来就容易误触，手掌按在上面就更容易引发误触了。退一万步讲，“搓轮”本来就是错误的驾驶方式，因为掌心与接触面间静摩擦力对于方向盘的掌控度其实很低，万一遇到特殊情况很容易出现打滑甚至脱手的情况。

▲Yoke 方向盘“搓轮”演示（来源：TeslaRaj）

02. 自动换挡比较聪明 但远不能代替人类

操作层面上另一个引起争议的设计就是取消机械换挡机构了。曾经的特斯拉车型带有怀档式的换挡器，而新款 Model S Plaid 采用了“自动换挡”装置 Smart Shift，特斯拉宣称系统能够准确推测驾驶者意图并选择档位，如果驾驶者想要选择其他档位，可以通过上下滑动中控屏左侧区域实现档位切换。

试驾过程中，外媒发现 Smart Shift 确实能够在一定程度上简化操作。比如，驾驶者上车之后往往需要踩住刹车、然后操纵旋钮/档杆实现档位切换，再松开刹车让车行驶。而在新款 Model S Plaid 车型上，驾驶者上车之后只需踩住刹车，系统便会在仪表板上显示松开刹车后车辆将往那个方向行驶，简单来说就是此时挂上了 D 档还是 R 档。

▲驾驶者踩刹车瞬间，仪表板出现向上白色尖头，说明成功挂入 D 档（来源：OCDetailing）

目前来看，还没有外媒明确表示其遇到过明明应该往前或往后驶离车位但系统选错方向的情况。由此可见，自动换挡装置大概率是利用了环境感知数据选择档位的。

Smart Shift 装置的另一便利之处体现在停车时，不管车辆在驶入车位之前处于什么档位，停车之后驾驶者只需解开安全带卡扣，系统自动挂入 P 档。当然了，如果驾驶者暂时没能解开安全带，也可以通过点击中控屏左边条上的虚拟按钮挂入 P 档。

其他情况下，Smart Shift 的表现与寻常换挡机构无异，就是一台工作平顺的变速箱。但是在掉头、侧方停车这种情况下，车辆需要连续在 D 档和 R 档之间切换时 Smart Shift 爱莫能助，驾驶者还是只能通过滑动中控屏左边条实现档位切换。可见，“自动换挡”装置确实能在起步停车时省略挂入档位这个步骤，但并不能完全代替人工换挡。

有外媒突发奇想，给 Smart Shift 出了到难题。他们把车停在一个前后都有车位的地方，然后让一个人站在车头正前方大概 1、2 米之外的地方，看看 Smart Shift 会自动选择哪个档位。

果不其然，踩下刹车踏板后，仪表板立刻弹出一个向下的白箭头，也就是说 Smart Shift 自动选择挂入 R 档。外媒表示，“自动换挡”机构一定是根据环境感知数据判定前方有人，才自动挂入倒挡的。

紧接着，外媒又搞了一波骚操作。他们安排了第二个人站在车尾正后方，把车辆夹在中间，看车怎么选。

很遗憾，这一次屏幕上弹出了向上的白箭头，也就是说 Smart Shift 自动选择挂入 D 档向前走。

▲注意仪表板上的白色向上箭头，前后都有人时 Smart Shift 自动选择挂入 D 档（来源：TeslaRaj）

很遗憾，现实路况是复杂、随机、多变的，人们暂时不应该完全指望 Smart Shift 代替自己选择档位。

不过这次实验或许并不太公平，因为外媒并未提供证据表明车前行人与与保险杠间的距离与车后行人与后备箱间的距离相等。

▲后方也被行人堵住时，系统选择挂入前进档（来源：TeslaRaj）

也就是说，系统可能已经发现车尾与后方行人距离更近，所以应该挂入 D 档，然后再把向左或向右避让前方行人的决策权交给驾驶者。

或许，车后行人占得再远些，人们就会发现 Smart Shift 反而会选择挂入 R 档。遗憾的是，实际测试之前我们暂时没机会了解到这套换挡装置有多 smart 了。

03. 车机还没预装 3A 后排娱乐体验需提高

新款 Model S Plaid 另一让人垂涎不已的优势就是优越的影音娱乐体验。马斯克曾表示，这款车的一张面孔就是移动游戏厅，它搭载的座舱芯片算力达到了 PS5 游戏主机的级别，能支持 3A 级游戏大作的运行。交付仪式上，马斯克还展示了一段前排中控屏运行赛博朋克 2077 的视频。

▲人们能在新款 Model S Plaid 的前排中控屏上玩赛博朋克 2077

外媒拿到车后便迫不及待地想要体验一下前排中控屏幕的游戏运行效果。然而很遗憾，他们发现车机系统内并没有预装什么 3A 大作，除了新推出的一款名为 Sky Force 的游戏外，其他游戏基本都在旧款车型上出现过。

很遗憾，特斯拉宣传什么赛博朋克 2077、巫师系列游戏在测试车上都缺席了。而且，外媒也并没有在车机上找到能够售卖赛博朋克 2077 等游戏大作的应用商城。

另外，外媒还尝试通过蓝牙将 PS5 游戏手柄与车机配对，但是配对失败了。外媒表示，既然马斯克说了车机的游戏能力是堪比 PS5 的，偏偏 PS5 游戏手柄无法配对，有些莫名其妙。

不过新 UI 界面给人的使用体验还是不错的。比如，屏幕下边框上方排列了很多不同的 logo，用户可以自行选择把那种功能或 App 前置在页面首页，也可以自由调节每个 App 的位置。

点开主菜单后，人们会发现界面设置跟旧款车型区别不大，但按键的尺寸更大了。外媒认为更大的按键可以让驾乘者在行驶过程中使用起来更方便。

视频播放器方面，车机系统自带 Netflix、hulu、YouTube 和 twitch 四大平台，能够满足相当多一部分用户的观影需求。

值得指出的是，新 UI 允许用户人们可以拖动音乐播放器的边缘以调整其大小，也可以按住音乐播放器稍等几秒，拖动这个模块向左或向右，然后松开手指放置。这样的设置让主驾和副驾的人都可以很方便地通过触屏调整音量或者切歌。

▲音乐播放器的尺寸和位置均可调（来源：TeslaRaj）

更贴心的是，外媒发现前排中控屏并没有被固定死，而是可以活动的，也就是说这块屏幕其实是可以冲着左右两边的驾乘者倾斜的。很遗憾，外媒暂时没发现应该如何激活中控屏的自动倾斜功能，他们推测特斯拉可能会通过 OTA 更新让这个功能可用。

相比前排中控屏的贴心，后排中控屏的使用体验就很不好了。

▲后排中控屏位于中央扶手箱后方（来源：MotorTrend）

最大的问题就是它的位置实在太低了。成年人以正常姿势坐在后排座位上时，要以大约 40 度的角度低头才能把视线对准后排中控屏，这样的姿势非常伤脖子。外媒指出，或许这块屏幕适合孩子们使用，但他们真的希望特斯拉能在前排座椅头枕后方安置屏幕。

▲后排中控屏位置太低，成年人脖子很受伤（来源：TeslaRaj）

另外，测试车辆的后排中控屏目前只支持音乐播放、视频播放、空调调节和座椅加热调节，并不支持游戏的运行。

此外，外媒还指出测试车的影音表现有待提高。

比如，在车辆行驶过程中后排中控屏是可以播放视频的，但无法播放视频自带的音频，人们智能看到画面而听不到声音。

当车辆停下后，后排中控屏是可以同时播放视频音频的，但音频的播放占用了整车所有的扬声器。用户若想通过前排中控屏上的播放器播放音乐就会失败，系统会继续以所有的扬声器播放后排中控屏正在播放的音频内容。

外媒表示，整车的影音体验确实有待提高，特斯拉可能会通过 OTA 软件更新解决上述问题。

04. 续航 512 公里 充电 15 分钟里程增加 269 公里

人们等来了创新意味十足的 Yoke 方向盘和 Smart Shift 自动换挡，却没等到最新的 4680 电池。马斯克表示虽然 4680 电池暂时不可用，但研发团队并没有停止对三电系统的改进。新款 Model S Plaid 搭载了一套尺寸超大的散热器，以及新的高效热泵。二者结合不仅让车能够支持连续弹射，还增加了约 30% 的冬季续航。

▲新款 Model S Plaid 的热管理系统得到了强力升级（来源：Tesla）

那么，集合了旧电池和新热管理系统的新车，续航能力到底如何呢？Motro Trend 给出了他们的答案。

测试场景为城市道路和高速公路混合工况，其中高速公路测试时车速始终维持在 70~75 英里/小时（约合 113~120 公里/小时）。同一个路段先后要跑 4 次，其中两次测试中空调温度设为 72 华氏度（约合 22 摄氏度），另外两次测试中不开空调只开风扇。

实测结果显示，在外界气温约为 75 华氏度（约合 24 摄氏度）的条件下，新款 Model S Plaid 在城市场景下的能耗为 3.43 英里/千瓦时（约合 5.5 公里/千瓦时），在高速场景下的能耗为 3.14 英里/千瓦时（约合 5.1 公里/千瓦时）。

EPA 续航的计算规则中，城市工况和高速工况的计算权重分别为 45% 和 55%，特斯拉宣称在此规则下新款 Model S Plaid 的续航里程为 348 英里（约合 560 公里）。以 Motor Trend 实测所得数据为基础，按照 EPA 规则计算，100 千瓦时容量的电池能够赋予新款 Model S Plaid 一共 318 英里（约合 512 公里），续航达成率约为 91.4%。

考虑到这款车惊人的动力水平、超过 2 吨的整备质量和并非节能取向的米其林 PS4S 超高性能夏季胎，这样的续航表现着实不错。

团队还饶有兴致地测了一下弹射起步跑一次 1/4 英里加速赛的能耗，结果显示跑完一次耗电约为 2.5%，满电也只够跑 40 次的，这款车的弹射续航里程为 10 英里（约合 16 公里）。

能够消除驾乘者里程焦虑的除了长续航还有快速充电。特斯拉告诉测试团队，在使用 V3 快充桩充电时，只要 15 分钟，新款 Model S Plaid 就能获得 187 英里（约合 301 公里）。经过实测，充电 15 分钟后，测试车的续航里程只增加了 167 英里（约合 269 公里），约为官方宣传值的 89.3%。

团队分析，特斯拉的数据可能是在搭载 19 寸轮圈和轮胎的车型上测试得来的，而他们拿到的测试车选装了 21 寸轮圈轮胎。这套选装件的质量更重、滚动阻力更大。如果换成标配的轮圈轮胎，充电 15 分钟续航增加 301 公里的目标应该是能实现的。

▲充电速度与续航增量数据表（数据来源：MotorTrend）

05. 2 秒破百是文字游戏 但依然量产车里最强

交付仪式上马斯克表示新款 Model S Plaid 能在 1.99 秒内做到 0~60 英里/小时（约合 96 公里/小时）加速，然而并非所有人都对此深信不疑。

早在交付仪式旬月之前，车辆工程科普作者 Jason Fenske 分析指出，要做到如此迅猛的加速，最关键的技术指标是轮胎抓地力。不管动力多强的车，孱弱的轮胎抓地力都对它的加速成绩有着一票否决权。

假设车辆从静止加速到 60 英里/小时（约合 96 公里/小时）只要 1.99 秒，忽略外界干扰和损耗，整个过程中车辆的平均加速度应该要达到大约 1.38g，也就是大约 1.38 倍的重力加速度才行。

Jason 指出，2018 款保时捷 911 GT2RS 原厂配备的轮胎就有这样的能力，能在 87 英尺（约合 26.5 米）内把车辆从 60 英里/小时（约合 96 公里/小时）刹停，全程耗时 1.98 秒。制动过程中，这辆车受到的平均减速加速度大约就是 1.38g。虽然这款车的马力并不如新款 Model S Plaid 那么夸张，但如果它有，它的这套轮胎完全有能力支持它在 1.99 秒内完成 0~60 加速。

能提供如此强大抓地力的轮胎是米其林 Pilot Sport Cup 2R 半热熔轮胎，2018 款保时捷 911 GT2RS 原厂配备的前胎规格 265/35ZR20，后胎规格 325/30ZR21。为了更好地发挥轮胎抓地力，这款车还带有有夸张的空气动力学套件提供下压力。

▲2018 款保时捷 911 GT2RS，其配备的轮胎能提供 1.38g 加速度

而新款 Model S Plaid 原厂搭配的抓地力最强的轮胎也不过是米其林 Pilot Sport 4S 超高性能夏季胎，不管是任何规格的这种轮胎，都绝不可能提供高达 1.38g 的加速度。

Jason 还指出，特斯拉给出的数据是有猫腻的。其实，特斯拉为官网上 Model S Plaid 那 1.99 秒的加速时间旁边加上了一个小小的“*”，指出这是采取 rollout 发车方式的前提下测出来的时间。然而，如果不是特意去看，谁会留意到这个标记并仔细阅读免责声明呢？

更何况，普通 Model S Long Range 版本那 3.1 秒的加速之间并没有显示 *，也就是说这是没有采取 rollout 发车方式的前提下测出来的时间。Jason 认为，特斯拉这样前后数据不一致的做法非常具有误导性。

所谓 rollout 最早是指直线加速赛中的一种计时规则。当车头恰好处于起跑线时，车尾还在起跑线后方。当时有人认为车辆要跑过的距离其实是跑道长 + 车长，所以不能忽略长度、把车身视为质点。为了公平起见，只有当车尾恰好通过起跑线时才开始计时。采用这种计时规则的发车方式就被称为 rollout 发车方式。

后来，人们发现不同车辆的长度相差甚远，这本身就是一种不公平。为了公平起见，计时规则调整为从起跑线后 1 英尺（约合 0.3 米）的位置开始计时。于是，采用这种计时规则的发车方式就成为了现在北美直线加速领域公认的 rollout 发车方式。

Motor Trend 曾经对 2017 年款 Model S 的 P100D 车型进行过 rollout 起步加速测试，计时开始时车辆的速度已经达到了 5.9 英里/小时（约合 9.5 千米/小时）。那次测试中，旧款 Model S 采取 rollout 方式加速到 60 英里/小时（约合 96 公里/小时）耗时 2.28 秒。

Jason 表示，采取 rollout 发车方式所得的加速时间要比从静止跑到 60 英里/小时（约合 96 公里/小时）长 0.2~0.3 秒，所以新款 Model S Plaid 的 0~60 加速时间应该在官宣的 1.99 秒基础上加上一点，大约在 2.19 秒左右。

Motor Trend 也想验证一下新款 Model S Plaid 的加速能力到底如何。本来，测试团队是想把车辆带到位于加州 Fontana 的 Auto Club Speedway 赛道进行测试的，一直以来他们都是把车辆拉到这个场地进行加速测试的。

然而，特斯拉要求测试团队不能使用他们自备的场地。

经过协商，特斯拉同意团队在加州 Bakesfield 附近的 Famoso Raceway 赛道进行测试。当团队抵达那里的时候，特斯拉告诉团队，如果向做加速测试只能在胶地上做，不能在柏油路上做。

▲新款 Model S Plaid 在胶地跑道上等待出发（来源：MotorTrend）

测试团队跟特斯拉指派的试车手商讨很久之后，双方达成协议：在胶地和柏油路上都做测试。正当测试即将开始时，团队又接到了一通电话，电话里特斯拉方面明确指出如果不是只在胶地上做测试，团队必须离开。

经过内部讨论，团队选择了第三种方式：在特斯拉选定的 Famoso Raceway 赛道进行胶地加速测试，隔天回到自备的 Auto Club Speedway 赛道进行柏油路加速测试。

在胶地赛道上，新款 Model S Plaid 取得了 rollout 发车方式下 0~60 英里/小时（约合 96 公里/小时）加速时间 1.98 秒的好成绩，这样的成绩比特斯拉官方宣称的 1.99 秒还要快 0.01 秒。

▲测试车在 Famoso Raceway 赛道的胶地上完成 0~60 加速耗时仅 1.98 秒（来源：MotorTrend）

在柏油路赛道上，这款策划取得了 rollout 发车方式下 0~60 英里/小时（约合 96 公里/小时）加速时间 2.07 秒的好成绩。虽然并没有突破 2 秒大关，但这样的成绩已经是 Motor Trend 测试过得量产车中最好的成绩了。

很遗憾的是，Motor Trend 并没有进行静止起步加速测试。不过，特斯拉已经向世界证明了新款 Model S Plaid 的加速能力的确非同凡响。同样的测试标准下，恐怕所有量产车都难以望其项背。

06. 结语：新品还需打磨

Model S 车系向来是特斯拉的“亲儿子”，而改款的 Model S Plaid 更是车系的顶配，是特斯拉新设计、新技术的结晶。

实际体验过后，外媒们对于这款车的评价整体上还是正面的，不过他们也明确指出这款车有些地方需要提高。

比如诡异的方向盘、体验欠佳的后排中控屏，这些东西或许应该在交付之前就做好，这样更能让车主满意。

而加速能力上，没有任何人会质疑这款车的强大，但不知为什么，特斯拉好像有些用力过猛，反而会让人觉得这个品牌不够诚实。

其实，不少人对于新企业、新产品、新技术还是比较包容的，特斯拉大可不必如此宣传。或许，再过一阵子，人们才能感受到完全体 Model S Plaid 车型的实力。