苹果启动 Today at Apple 创想营：为青年打工者提供职业发展机会

IT之家 6 月 23 日消息 6 月 22 日下午，苹果在 Apple 三里屯零售店举行 Today at Apple 创想营项目活动，该项目与中国扶贫基金会和友成企业家扶贫基金会合作，将为生活在北京、缺乏自我表达机会的打工者提供实践机会与职业发展指导。首期创想营邀请了摄影师张雨、鼓手石璐与 App 设计师孙勇，从视频与影像、音乐和 App 制作三个方面，开展为期 12 周的课程。

Today at Apple 是一项在苹果零售店内，面向社区的免费课程，在课程上学员可以体验苹果设备并跟着导师学习相关使用技巧、创意课程。本次的创想营活动则是在以往的 Today at Apple 课程基础上，学员的选择更加有针对性，课程设计更加系统化，会有阶段性成果展出，从而帮助在北京 16-25 岁的青年打工者，发掘自己在创意领域的潜力，学习新的职业技能。

Apple 副总裁、大中华区董事总经理 葛越在现场表示苹果非常认同中国古代理念“授人以鱼不如授人以渔”，所以这次在 Today at Apple 基础上带来的创想营项目，一样是通过苹果的技术、平台、产品、服务、生态系统、免费课程以及数十年投资教育的经验，为学员提供了实现希望和梦想的空间。

在现场我们了解到，首期 Today at Apple 创想营课程的学员，大部分是没有获得高等学历，很年轻就来大城市打工的青年，主要以技术工作和服务工作为主，包括电焊工、餐厅服务员、服装批发人员、图书管理员和搬家公司员工等，苹果会为他们提供入门级的 iPhone、iPad、MacBook 以供学习使用。

在为期 12 周的课程方面，Today at Apple 创想营分别邀请摄影师张雨设计影像和视频相关课程，支持青年打工者寻找构建自我表达的方式，通过照片或视频的形式来讲述他们的故事，并分享在社交媒体上。邀请鼓手石璐设计音乐相关课程为青年打工者提供无限可能，向他们展示如何在音乐行业找到属于自己的一席之地。以及邀请 App 设计师孙勇设计 App 制作相关课程，希望在项目结束的时候，青年打工者能够打造属于自己的 App。

除了三位导师整体把控课程，并全程帮助、辅导学员之外，在每个方面的课程中，导师也会邀请其他知名创作者加入授课，比如像 NOMO 创始人 flypig、好妹妹乐队、抖音产品经理等，在每一方面为学员带来最专业、最全面的学习。同时系列课程也与字节跳动、太合音乐集团这样的大厂合作，提供参观课程，真实了解他们感兴趣的行业幕后运作，并获得潜在的职业发展机会。

一直以来 Today at Apple 都在零售店中，平等的为社区提供课程，体验新产品、新技术的机会，人人都可以来参与，只要你感兴趣。如今创想营项目的启动，带来更系统、更专业全面的课程，为有创意的青年打工者提供了职业发展机会，把兴趣变为技能、变为职业，鼓励并改变青年人的生活。

同时 Today at Apple 创想营活动是一项全球项目，今天率先在北京和洛杉矶启动，随后将于今年晚些时候在曼谷、伦敦、芝加哥和华盛顿特区陆续推出。Apple 将于这些地区的非营利性组织密切合作，为青年打工者和卓越艺术家之间搭建桥梁。其中也包含一些向公众开放的公共课程，所有人可以通过 Apple 官网进行报名参与。