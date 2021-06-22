富士康加码 8000 元奖金，为苹果 iPhone 13/Pro 组装招募“返聘”工人

IT之家 6 月 22 日消息 外媒 MacRumors 报道，援引《南华早报》称，苹果最大的制造伙伴富士康正在提供“创纪录的高额”签约奖金，以招募工人在未来几个月内生产 iPhone 13 系列手机。

报道称，富士康向愿意在“旺季”返回中国郑州工厂协助组装 iPhone 的前工人提供高达 8000 元的签约奖金，高于上个月的 5500 元和 2020 年的 5000 元。报道补充说，工人在为富士康的 iPhone 组装部门工作四个月并待到旺季结束后，将获得他们的奖金。

根据《南华早报》对富士康过去的招聘广告的核查，像富士康这样的苹果制造商通常在 iPhone 上市前的几个月提供签约奖金，但今年对回厂工人的奖金范围是自 2010 年郑州工厂开始运营以来最高的。

据报道，由于与 COVID-19 疫情有关的生产延迟减缓，苹果公司预计将在 9 月发布 iPhone 13 系列产品，这标志着其在 2020 年 10 月发布 iPhone 12 系列产品后，又回到了通常的发布时间框架。

IT之家获悉，爆料称，iPhone 13 型号的显示屏顶部有较小的刘海凹槽，但除此之外，预计它们的设计与 iPhone 12 系列的同类产品类似。其他关键的新功能预计包括更快的 A15 芯片，Pro 机型的 120Hz 刷新率屏幕，多个摄像头的升级，新的哑光黑颜色，以及更多。

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