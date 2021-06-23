苹果 CEO 库克致电美众议院议长：警告反垄断法案抑制创新，伤害消费者

北京时间 6 月 23 日消息，知情人士称，就在美国国会议员推出了可能会打破科技公司主导地位的法案几天后，苹果公司 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 致电美国众议院议长南希・佩洛西 (Nancy Pelosi) 和其他国会议员，就这些法案发出了警告。

知情人士称，库克针对这些法案发出了多个警告。他表示，这些反垄断法案过于仓促，会抑制创新，破坏 iPhone 服务从而伤害消费者。

佩洛西对库克表达的顾虑作出了反击，包括拒绝了库克要求众议院司法委员会推迟审议这些法案的请求。她还施压库克找出具体政策来反对这些法案。

除了致电佩洛西，库克据称还与其他国会议员通话，针对这些严苛的反垄断法产生的影响发出警告。不过，库克究竟与哪些国会议员进行了通话，目前尚不清楚。

另外，苹果还与游说组织合作，反对这些日益逼近的反垄断立法。苹果和其他电信、科技公司赞助的行业组织 App Association 总裁摩根・里德 (Morgan Reed) 周二致信国会议员称，“分拆平台、限制他们为我们的会员公司提供的服务将伤害你们的选民”。

上周，美国国会议员针对亚马逊、苹果、Facebook 以及谷歌推出了 5 项法案。这些法案将严重影响 App Store，限制苹果在 iPhone 上预装应用。民主党众议员大卫・西西林 (David Cicilline) 称，推出这些法案旨在确保苹果等公司不会利用他们的市场主导地位来偏袒自家产品和服务。

苹果不予置评。