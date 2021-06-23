IT之家 6 月 23 日消息 OPPO 社区今日发布公告，OPPO Find X 开启 ColorOS 11 升级内测招募，时间截止明日（6 月 24 日）。

IT之家了解到，本次内测招募 PRE 用户 500 人，PRE 升级内测用户 log 开关默认开启，log 开关开启会对性能和功耗有一定影响，但不影响使用。预计将在招募结束后 5 个工作日内进行审核。

有趣的是，OPPO Find X 在上周就已经向少部分用户推送了 ColorOS 11，但官方没有发布任何消息。而本次官宣的是真正的内测升级。

【申请条件】

喜欢 ColorOS，愿与 ColorOS 一起成长；

玩机达人，有丰富的刷机、测试经验；

愿意接受测试版本存在的不稳定、不兼容等问题；

【申请须知】

1、升级内测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在一些 Bug 或兼容性等问题。如果您追求手机长期稳定使用，请等待后续正式版本推送。

2、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他意外情况导致数据丢失。

3、由于部分第三方应用与安卓 11 不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。建议您在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

4、升级后，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用，一段时间后会自行恢复。

5、升级后，WLAN 共享功能和个人热点功能合并升级，在个人热点中可以共享移动数据及 WLAN 网络，原“设置> 其他无线连接”中的 WLAN 网络共享设置项去掉。

6、成功入选并升级内测版本的用户，将在测试结束后统一推送 ColorOS 11 正式版本，无需再进行其他 ColorOS 11 预约申请。

【申请方式】

1、申请前请务必阅读熟知升级内测活动相关规范 >> 点击了解

2、请确保您的手机已经升级到 F.23 版本。

3、请在手机上打开“设置> 软件更新 > 右上角设置按钮 > 升级尝鲜 > 升级内测”，然后根据提示进行申请，具体操作方法请参考：>> 预约攻略

PS：参与答题可提高审核通过概率 >> 点击了解答题机制