华为 Mate 40 Pro 等多款手机获得鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.128 更新

IT之家 6 月 23 日消息 据多位IT之家网友投稿，华为昨日向多款设备推送了 HarmonyOS 系统更新，涉及 Mate 40 Pro、Mate 40 RS 以及 Mate X2，前两者的更新版本号为 2.0.0.128，Mate X2 的版本号为 2.0.0.127。

从更新内容来看，Mate 40 Pro、Mate 40 RS、Mate X2 的更新内容大致相同，都优化了部分游戏场景音效体验、WLAN 连接稳定性和部分场景功耗，修复了“联系人”应用部分异常功能，以及部分场景锁屏壁纸显示问题。

此外，Mate 40 Pro 和 Mate 40 RS 还修复了部分场景开机铃声延迟问题。

IT之家了解到，6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

此前，华为已宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。