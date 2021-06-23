首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

微软 Xbox 云游戏更换为 Series X 服务器刀片，载入速度与帧数大提升

2021/6/23 14:00:29 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
评论：

IT之家 6 月 23 日消息 本月早些时候，微软云游戏总裁 Kareem Choudhry 透露，将在未来的几周内为 Xbox Game Pass Ultimate 会员升级体验，云游戏将更换为 Xbox Series X 服务器刀片，正在内部进行最后测试。

近日，有网友表示 Xbox 云游戏的体验得到了升级，部分游戏载入速度和帧数已经有了较大提升

IT之家了解到，Xbox 云游戏是包含在 Xbox Game Pass Ultimate 会员订阅中的一项游戏服务，玩家可在手机、平板、电脑等设备上玩到 Xbox 平台的游戏大作，而不需要昂贵的专用硬件。

据网友测试，目前游戏体验有较大升级的有：

《彩虹六号：围攻》、《Outriders》、《盗贼之海》、《如龙 7》、《德军总部：新血脉》、《战争机器 5》、《精灵与萤火意志》、《上古卷轴 OL》、《战争机器战略版》、《MLB The Show》、《无人深空》、《腐烂国度 2》、《方舟：生存进化》、《海之呼唤》、《流放者柯南》、《远星物语》、《黑暗联盟》、《黎明杀机》、《速降王者》、《赏金奇兵 3》、《命运 2》、《尘埃 5》、《荣耀战魂》、《奇界行者 2》、《Grounded》、《光环：士官长合集》、《Haven》、《人类：一败涂地》、《食人鲨》、《我的世界：地下城》、《Morkredd》、《过山车之星》、《二次灭绝》、《群星》、《深海迷航》、《Superhot Mind Control Delete》、《空战猎鹰》、《游客》、《狂野之心》、《战锤：末世鼠疫 2》、《寡欢之城》、《Yes Your Grace》、《僵尸部队 4》。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：xbox游戏微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win7之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用