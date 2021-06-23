微软 Xbox 云游戏更换为 Series X 服务器刀片，载入速度与帧数大提升

IT之家 6 月 23 日消息 本月早些时候，微软云游戏总裁 Kareem Choudhry 透露，将在未来的几周内为 Xbox Game Pass Ultimate 会员升级体验，云游戏将更换为 Xbox Series X 服务器刀片，正在内部进行最后测试。

近日，有网友表示 Xbox 云游戏的体验得到了升级，部分游戏载入速度和帧数已经有了较大提升。

IT之家了解到，Xbox 云游戏是包含在 Xbox Game Pass Ultimate 会员订阅中的一项游戏服务，玩家可在手机、平板、电脑等设备上玩到 Xbox 平台的游戏大作，而不需要昂贵的专用硬件。

据网友测试，目前游戏体验有较大升级的有：