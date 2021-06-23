ofo 公司被强制执行 1341 万元，名下已无可执行资产

IT之家 6 月 23 日消息 企查查 App 显示，近日，ofo 小黄车关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增被执行人信息，案号 (2021) 京 0108 执 15027 号，执行标的 13416156 元，执行法院为北京市海淀区人民法院，关联案件为东峡大通（北京）管理咨询有限公司与珈伟新能源股份有限公司相关合同纠纷。

截至目前，该公司已有多条被执行人信息、限制消费令及终本案件，已多次因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务被列为失信被执行人。

而在此前不久，北京市海淀区人民法院在执行申请执行人哗啦啦商业保理有限公司与被执行人天津飞鸽车业发展有限公司、东峡大通（北京）管理咨询有限公司合同纠纷一案时发现，在对被执行人的银行存款、车辆和房产进行调查后发现，被执行人已无可供执行的财产。

至于大家关心的退押金一事，IT之家了解到，从 2018 年 12 月 7 日数百名用户到 ofo 北京总部现场退押金开始，截至目前仍有超过 1300 万人在排队退押金中。

公开资料显示，东峡大通（北京）管理咨询有限公司成立于 2016 年 10 月，注册资本 15 亿美元。截至目前，该公司已有 46 条失信被执行人信息、258 条限制消费令等。

对此有网友表示： 我的押金啥时候退呢？这么久了还没倒闭啊？