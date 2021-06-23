小米电视 6 至尊版公布盲测对比视频：色域更高，层次丰富

IT之家 6 月 23 日消息 小米电视 6 系列将于 6 月 28 日下午 2 点正式发布。今日官方公布了这款电视与友商产品的盲测对比。从视频可以看出，两台电视尺寸相当，拍摄参数设置为 5600K 色温，S-Log3 色彩空间。

根据对比视频，右侧的小米电视 6 色彩更加鲜艳，层次和细节更加丰富。此外，对于红色的表现明显优于左侧产品，证明了右侧电视的色域高于左侧型号。

从电影视频对比上看，右侧的小米电视 6 对于人肤色的展现更加到位，左侧色温有些偏冷。

根据此前预热消息，小米将发布小米电视 6 至尊版、小米电视 ES 2022 款，均提供 55/65/75 英寸三个版本。官方表示，该系列电视将挑战万元 LCD 画质天花板新高度，全系百级分区起步。

IT之家了解到，小米电视 6 至尊版将具有 HLG 以及 HDR10、HDR10+ 两大认证，同时支持杜比视界 IQ、 IMAX Enhanced。除此之外，这款电视还是中国首家获得 Xbox 官方推荐的游戏显示设备，具备 HDMI 2.1 输入接口，支持连接 Xbox Series X 游戏主机实现 4K/120Hz 的低延迟画面。此外，这款电视还获得了 AMD FreeSync Premium 游戏显示认证。