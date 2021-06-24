有人想在纽约建特斯拉 Model Y 出租车车队，被监管否决

6 月 24 日消息，初创公司 Revel 于今年 4 月份公布了用特斯拉 Model Y 电动汽车在纽约市组建叫车服务的计划。但当地时间本周二，纽约市出租车和豪华轿车委员会 (TLC) 投票否决了这一计划。

TLC 此举被认为是有意冷落 Revel 的计划。今年 4 月份，Revel 宣布将在纽约市曼哈顿地区投放 50 辆 Model Y 电动汽车，为公众提供叫车服务。目前纽约市法律规定停止发放出租车牌照，但可供轮椅上下的网约车和电动汽车不在牌照停发之列。这一规定是为了阻止 Uber 和 Lyft 等叫车服务公司在纽约市增加更多网约车。Revel 投放特斯拉电动汽车的计划似乎是在利用纽约市现行法律漏洞。但周二，纽约市 TLC 以 5 比 1 的投票否决了电动汽车的豁免权，Revel 的计划随之流产。

现在，任何想要为电动汽车申请出租车牌照的人需要像燃油车一样，等待半年一次的审查结果。而那些已经拥有燃油出租车牌照的人可以自愿将牌照转成电动汽车牌照。

纽约市 TLC 专员兼主席贾莫祖克（Aloysee Heredia Jarmoszuk）在一份声明中表示，“现在之所以限制发放牌照，是为了制约那些影响现有系统、加剧交通拥堵，并将利润和业务发展置于城市福利之上的企业。TLC 也致力于在未来打造全电动出租车，我们提出的规则首次将纯电动汽车纳入一年两度的潜在需求分析中。”

贾莫祖克在周二的会议上进一步阐述了这一观点，称 Revel 是一个有风险资本支持的搅局者，会对现有的出租车司机产生不利影响，并加剧城市的交通拥堵。据报道，贾莫祖克说：“在交通拥堵本已严重的城市里，不限制新车上路行不通。”“我们不会再允许新公司有机会让更多的汽车涌入我们的街道。”

Revel 则表示自己推出叫车服务的目的不仅仅是让清洁能源汽车上路行驶。Revel 称公司计划将司机纳为正式员工，而不是像 Uber 和 Lyft 那样将他们归类为独立的承包商。Revel 首席执行官弗兰克・里吉（Frank Reig）在一份声明中抨击 TLC 缺乏深思熟虑，声称投票结果是事先确定好的。

“TLC 从未打算听取司机和纽约民众的意见，只关心如何通过这次投票，”里吉说。“这个决定并不能改变纽约市需要一种能替代掠夺性出租车体系的方法的事实。现行出租车系统剥削司机、污染环境，而 Revel 正在探索实现这一目标的方法。”

TLC 的投票结果也让很多人感到困惑，他们普遍认为城市出租车电动化对环境是有好处的。曾在 Uber 担任交通政策主管的安德鲁・萨尔茨伯格 (Andrew Salzberg) 撰写了一份关于交通脱碳的文章。他说，自己对 TLC 否决 Revel 计划感到“惊讶”。萨尔茨伯格写道：我们当然有理由怀疑任何一种商业模式成功的可能性。我无法预测里吉和 Revel 团队最终能否打造出一家成功企业，而许多零碳排放汽车初创公司今年都失败了。但事实是，Revel 愿意投入资金来建设充电基础设施，向司机支付合理报酬，采购专用电动汽车，并试图对 Uber 和 Lyft 打造零排放车队的未来计划施加一点点竞争压力。有什么不可以的呢？

纽约市科技行业也在抨击 TLC，称这次投票是应对气候变化方面的“退步”。一家科技倡导组织执行董事朱莉・塞缪尔斯 (Julie Samuels) 表示，“在几乎所有纽约人都认为我们应该尽一切可能应对这一紧迫挑战的时候，”，纽约市 TLC 却说“应对气候变化不是当务之急。”