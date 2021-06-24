爆料称字节跳动实习生删库，有员工回应昨晚处理事故到三点

6 月 24 日消息，脉脉用户“程序员。白胜”在社交媒体称，字节跳动一名实习生删除了公司所有 lite 模型，在脉脉上引发关注。

这名用户随后在回复中称“实习生直接 delete 父目录，还加了 skip trash”。

lite 全称 TensorFlow Lite 是一种用于移动端设备深度学习的模型，实习生这一操作是彻底删除了目录文件。

随后，有字节跳动员工表示自己昨晚加班到凌晨三点处理事故。也有网友表示删除目录文件这就是故意的了吧、这是间谍来了么？