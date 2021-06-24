曝华为 P50 4G 版已入网公示：居中单孔直屏，搭载鸿蒙系统

IT之家 6 月 24 日消息 此前有消息称华为 P50 系列将于 7 月 29 日发布，现阶段备货的主要是 4G 版居多，今天知名爆料博主 @数码闲聊站 则透露，目前华为 P50 的 4G 版本已经成功入网公示，将搭载鸿蒙系统。

该博主还称，此次入网的是 P50 的标准版，采用居中打孔直屏设计。

根据此前消息，华为 P50 系列可能包括 P50、P50 Pro、P50 Pro + 等型号，全系采用居中打孔方案，根据版本不同，屏幕也不同，其中标准版为直面屏设计，Pro 版本将升级为双曲面设计，顶配的 Pro + 版本更是将配备四曲面显示屏。

华为 P50 系列后置四摄，采用“3+1”摄像头布局，包括上方的 3 颗摄像头与下方的 1 颗摄像头。此外，据悉华为 P50 系列将会用上索尼最新的超大底传感器额主摄，或高达 1/1.18 英寸，此外之前爆料称，P50 系列这次对于录像部分的玩法和优化提升幅度好于预期，录像过程中一些新的能力让拍摄又提升了一些，录像镜头变焦产生的变色和卡顿现象得到了改进，变焦变得顺滑了一些。

同时IT之家了解到，华为 P50 系列作为首款预装 Harmony OS 的新手机，华为专门给 P50 弄了独家体验卡，就是鸿蒙系统的新特性首发（设备间卡片流转只是其中之一），不妨期待一下。