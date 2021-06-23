荣耀 30/V30/20/V20/Magic 2 系列/平板 V6 等开启华为鸿蒙 HarmonyOS 2 内测招募

IT之家 6 月 23 日消息 今天下午，华为官方按照预期开放了鸿蒙 HarmonyOS 2 新一批内测申请。

华为鸿蒙官方宣布，又有 12 款机型 HarmonyOS 2 版本内测尝鲜招募劲爆登场！列表机型包括荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 30、荣耀 30 Pro 、荣耀 30 Pro+、荣耀 play4 Pro、荣耀 20、荣耀 20 Pro、荣耀 V20、荣耀 V20 MOSCHINO 联名版、荣耀 Magic 2、荣耀平板 V6，现在报名参与，即有机会获得内测尝鲜名额，率先体验新版本新特性。

6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

IT之家获悉，此前，华为已宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。

据华为消费者业务总裁余承东称，目前已有 300+ 应用和服务伙伴、1000+ 硬件伙伴、50 万以上的开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。