“华为 Linux 内核贡献者被质疑刷 KPI”后续，双方已和解

IT之家 6 月 23 日消息 近日，Linux 内核邮件列表出现了一封特殊的邮件，Linux 内核维护者 Qu Wenruo 质疑一个 @huawei.com 后缀的账号刷 KPI，多次提交一些细小的修复补丁。

目前，Qu Wenruo 和 @huawei.com 后缀账号的所有者 Leizhen 皆已给出回应。

Leizhen 首先回应质疑邮件称：

你好，Qu。我过去对内核的贡献主要是优化了 ARM64 SMMU 驱动程序的性能，包括 iova 优化、严格模式优化和懒加载模式优化。还致力于一些 ARM SoC 驱动程序的开发。在时间和精力允许的情况下，我也为 Linux 内核的其他模块做出了贡献，试图找到一些可以改进的地方，并进行一些清理工作。未来，我将继续为 Linux 社区做出越来越重要的贡献。

接着，Qu Wenruo 向 Leizhen 回复：

你过去确实对 Linux 内核做了扎实的贡献，但本来可以做得更好。我也不是说清理不重要，但请将这些小修复合并成一个更大的 patch 再进行提交。

最后，Qu Wenruo 指出了一些更重要的工作，表示这些工作能让整个 Linux 社区受益。

IT之家了解到，目前双方已结束讨论，达成和解。

另据知乎网友 @养猫的哈士奇，有网友在 NGA 论坛发布图片，称从华为内网查到了信息，这些补丁疑似由机器人自动提交，而非员工刷 KPI。