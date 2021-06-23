苹果 iPhone 13/mini/Pro/Pro Max 模型机曝光：重新定位的相机模块，“Pro Max”上更大凸起

IT之家 6 月 23 日消息 外媒 MacRumors 报道，爆料人士 Sonny Dickson 在 Twitter 上分享了新的据称是即将推出的 iPhone 13 系列的模型机，描述了标准版 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 上重新定位的摄像头凸起，而最高端型号的摄像头凸起“略大”。

这些模型机与我们之前看到的 iPhone 13 系列示意图一致，后者显示即将推出的 iPhone 将采用更厚的整体设计和更大的摄像头凸起。更大更厚的摄像头凸起可能是传闻中整个系列加入 sensor-shift 稳定功能的结果。据传，最高端的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 也将配备升级的超宽摄像头。

IT之家获悉，除了相机的改进，即将推出的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 预计将配备 120Hz 显示屏和 AOD 息屏功能。最近泄露的电池容量表明，整个系列将采用更大的电池，可能是由于更高的可变刷新率需要更高的功耗。

与去年不同的是，苹果预计将在今年 9 月推出新的 iPhone 手机，与全球疫情之前的年份一致。苹果公司最近已经将即将推出的新 iPhone 型号归入 EEC 数据库，苹果的供应商也开始加紧努力提高设备产量。