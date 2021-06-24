全年播放超 40 亿次，西瓜视频发布赶海数据报告

IT之家 6 月 24 日消息 西瓜视频“中视频伙伴分享会”在青岛举行，这次分享会以“赶海”为主题，介绍了来自山东、福建的几位赶海视频内容创作者的故事，分享会上，西瓜视频还发布了《赶海大数据报告》，根据这份报告，在过去的一年，赶海视频在西瓜视频播放量超过 40 亿人次。

曾经生活的心酸，都被拍视频改变了命运

活动上，西瓜视频邀请了多位创作者介绍了自己是如何通过拍视频改变命运的，这其中有渔民，也有放弃北漂生活的年轻人。陈烽来自福建莆田，他在 2018 年 9 月开始拍摄赶海视频，他的账号“渔人阿烽”如今在西瓜视频上拥有超过 500 万粉丝，单条视频平均播放量超过 100 万人次。陈烽家族世代都是渔民，世代靠赶海为生。

通过这 3 年的视频拍摄，他的生活经历了翻天覆地的变化，“我过去靠赶海艰难维持生计，连小孩的学费都交不起，现在有能力去帮助别人、帮助家乡，这些都是拍视频带来的，也是大海带给我的。”

过去为了赶早潮，陈烽凌晨四五点就要起床，带上盛满冰的保鲜箱子、渔具，驾驶渔船驶向大海，在海上漂泊就啃冷馒头填肚子，他因此患上了慢性胃炎。用他的话来说，胃炎已经成了很多渔民的“职业病”。如今的他通过拍摄视频走红，前后被央视、新华社等媒体采访报道，陈烽说到：“拍视频这几年，我把大海带给了更多人，也逐渐从一个眼里只有大海的渔民，看到了更广阔的世界。”

王鑫是最早一批赶海视频的拍摄者，他来自日照市兰山区岚山头四村，在码头干过七年的吊车司机。2018 年辞掉工作后，他全心投入在视频创作中，在西瓜视频上他注册了名叫“海边小斗”的账号，业余时间发布赶海视频。走红之后，王鑫成了岚山头海边的义务导游，免费接待来自全国各地的粉丝，有的粉丝甚至因为看到他的视频，在日照买房安家。

同样来自日照的章琪也在西瓜视频上分享着自己赶海的新鲜事。章琪和自己的爱人在大学期间都是学习的广告专业，毕业之后也像不少人一样选择“北漂”，几年前，她和丈夫辞掉工作回到日照老家的小渔村结婚生子，由于处于哺乳期，不少单位都没有录用她，面对上有老下有小的情况，仅靠丈夫一个人不足以撑起一个家。章琪不得不在离家不远的超市中做起了收银员的工作，章琪坦言，从北京出入写字楼的白领，到四线城市的超市柜员，自己心里的落差还是非常大的。通过自己的丈夫，章琪慢慢了解到自媒体、视频创作这些概念，为了生活决定博一博开始拍摄赶海视频，慢慢的，赶海的视频有越来越多人关注，去年疫情期间，章琪通过视频、直播帮助老家的渔民们销售了大量的积压海产品、贝壳类手工制品，章琪说到，“一路走来，我从默默无闻的超市员工，到被很多人喜欢，也得到了家人认可，我真的很知足，也很骄傲。”

赶海视频关注度高，去年全年播放超 40 亿次

这些作者通过自己真实的经历，讲述了自己身边的真实故事，如今，赶海这类视频在西瓜视频上得到了越来越多用户的认可。

根据《赶海大数据报告》，来自一线城市的用户最喜爱看赶海视频，其中最关注赶海内容的网友主要来自北京，其次是广州、重庆、深圳、成都。目前，西瓜视频上有赶海视频创作者超过 2000 名，他们大多来自连云港、湛江、莆田、日照、青岛等沿海城市。

报告显示，在热衷赶海视频的用户中，男性用户占 2/3，女性用户占 1/3，其中有 52.06% 的女性网友喜爱“沙滩拾贝”类视频；男性网友更喜欢冒险、刺激的“渔船出海”类视频，这类视频男性观看比率达到 80.34%。

报告中还提到，赶海类视频网友最喜爱的海洋生物分别是章鱼、海螺、海葵、龙虾和青蟹。西瓜视频相关运营负责人表示，“一直以来，我们都力求挖掘出更多赶海的新内容，更好地服务创作者和用户”，针对刚刚加入西瓜视频的创作者，西瓜视频提供内容指导、流量扶持等措施鼓励创作者；针对腰部创作者，西瓜视频还组织这部分创作者联创互动；针对头部创作者，西瓜视频提供了更多商业化变现的方式。另外，西瓜视频还举办了不少特色的赶海活动，如“猫咪赶海”、“全民赶海节”等。

活动现场，西瓜视频相关负责人还介绍了“中视频伙伴计划”，这项计划由西瓜视频、抖音、今日头条共同发起，旨在激励创作者推出更多好内容，同时也能为内容创作者带来更多经济回报。此前，西瓜视频相关负责人表示，中视频时长更长，信息密度也更高，在生产成本和内容制作上，也对内容创作者有着更高的要求。因此，中视频创作者需要更多的支持，包括更加便捷的创作工具、更好的创作环境以及更高的经济回报。

通过加入“中视频合作伙伴计划”，创作者可以获得西瓜视频、抖音、今日头条的流量收益，西瓜视频也将在今年推出更多全新的创作工具，让创作者更加便捷的编辑和发布视频。