华为移动服务 HMS Core 6.0 开始众测

IT之家 6 月 24 日消息 华为移动服务 HMS Core 6.0 已在华为众测 App 开始众测，在应用管理界面可发现其可直接设置，内有广告、新冠肺炎接触卫士、华为分析、自动更新等。

官方介绍，HMS Core 是华为终端云服务开放能力的合集，助你高效构建精品应用。提供华为帐号、应用内支付、定位服务等基础服务。

IT之家获悉，本次测试任务是安装华为 HMS Core 6.0 后，通过华为应用市场，安装高德地图或百度地图 App 并打开定位权限，选择步行模式，输入目的地，选择路线，开启导航，步行模式下导航正常。

华为此前正式宣布 HMS Core 6.0 即将发布，进一步加码应用生态升级。

华为消费者云服务 HMS Core 平台表示，得益于 HMS Core 丰富的开放能力及完整的技术方案、以及全方位全流程的服务支持，全球集成 HMS Core 的应用达到 13.4 万，已成为全球第三大移动应用生态。

另外，2021 华为 HMS 全球应用创新大赛已全球启动，华为表示，未来的全场景智慧时代需要更多的创新，借助此次华为 HMS 全球应用创新大赛，华为希望继续汇聚全球开发者力量，激发更大的创新，创造更多的美好，共筑 HMS 全场景智慧生态。

2021 华为 HMS 全球应用创新大赛特设科技女性奖，以鼓励优秀的女性开发者及团队。