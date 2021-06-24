快手宣布 7 月起取消「大小周」，周末加班支付 2 倍工资

IT之家 6 月 24 日消息 快手宣布从 7 月 1 日起取消大小周，员工按需加班，公司按照相关规定向员工支付加班工资。快手内部将大小周称为“聚焦日”，今年 1 月开始试运行，经过半年试运行之后决定取消。

大小周已经成为有互联网行业特色的休息方式，是指一个星期单休，再下个星期双休，如此循环。

IT之家获悉，周末加班快手向员工支付 2 倍工资，国家法定节假日加班向员工支付 3 倍工资。