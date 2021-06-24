谷歌与印度运营商合作开发 JioPhone Next 智能手机 9 月 10 日上市，主打实惠

北京时间 6 月 24 日下午消息，据报道，印度电信运营商 Reliance Jio 将于 9 月 10 推出与谷歌合作开发的 Android 智能手机“JioPhone Next”。

Reliance Jio 母公司信实工业（Reliance Industries）董事长穆凯什・安巴尼（Mukesh Ambani）称：“JioPhone Next 是一款功能齐全的智能手机，支持谷歌和 Reliance Jio 的全套应用程序，用户可以通过它访问几乎所有智能手机应用程序。”

安巴尼还还称，Jiophone Next 由 Reliance Jio 和谷歌针对印度市场联合开发，拥有语音助手、摄像头、语言翻译等功能，是一款最实惠的智能手机，主要面向印度 3 亿多“功能型”手机（非智能手机）用户。

Reliance Jio 与谷歌的合作始于 2020 年，当时谷歌投资 45 亿美元收购了 Reliance 数字部门“Jio Platforms”7.73% 的股份。据预计，这款新手机将提高 Reliance Jio 的每用户平均收入（ARPU），并推动低端功能型手机用户费用增长。

瑞银预计，这款新手机将在未来两三年内为 Reliance Jio 带来 4200 万至 3000 万新用户，将印度的 4G 普及率提高 15%，并使行业平均收入增加 5% 至 10%。