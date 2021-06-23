谷歌亚马逊反对美国会新反垄断法案：对小企业不利

北京时间 6 月 23 日早间消息，美国国会正在探讨的一系列新反垄断法案有可能导致大型科技公司被分拆。这些法案将于本周三提交国会辩论。近期，这些科技公司纷纷对新法案表示反对。

亚马逊和谷歌周二发表声明，反对这些法案。苹果和 Facebook 也是众议院司法委员会对数字市场调查的目标，但尚未发表声明。科技公司支持的行业组织也对这项立法进行反击。它们表示，这将阻止这些公司经营常用的消费者服务，最终损害小企业和创业者的利益。

将于周三审议的 6 项法案将对科技行业，乃至更大的范围产生深远影响。美国国会议员将讨论这些立法草案和修正案，随后决定是否继续推进。

亚马逊和谷歌呼吁众议院司法委员会停止这些立法。这些法案大部分的提出时间还不到两周，因此是在非常短的时间里就提交给委员会全体审议。

谷歌政府事务和公共政策副总裁马克・伊萨克维茨（Mark Isakowitz）在声明中表示，谷歌并不反对新的监管，但目前摆在台面上的法案将“破坏”常用的消费者服务。

他说：“正如许多团体和公司所观察到的那样，这些法案将要求我们降低服务质量，阻止我们提供数亿美国人使用的重要功能。这一切都将极大地削弱美国在科技方面的领先地位，破坏小企业与消费者连接的方式，并引发严重的隐私保护和安全问题。我们建议，在国会做出行动之前，对这些后果给予更全方位的考虑。”

亚马逊公共政策副总裁布莱恩・胡斯曼（Brian Huseman）也表示，这将对亚马逊用户和平台上的中小企业造成“严重的负面影响”。目前亚马逊仍在评估这些法案。

他在声明中表示：“超过 50 万的美国中小企业通过亚马逊的市场平台谋生。如果无法触达亚马逊的客户，这些第三方卖家将更难为他们的生意创造知名度，获得同样的收入。将这些卖家从亚马逊商店中排除也会减少商品的价格竞争，最终导致消费者支付更高的价格。委员会不应该非常快地推动这些法案，我们希望主席西西林和其他委员会成员放慢脚步，推迟全体审议，彻底评估法案中的措辞，以了解是否会造成预想之外的负面后果。”

Facebook 发言人则表示：“反垄断法应该促进竞争，保护消费者，而不是惩罚成功的美国公司。应对当前互联网所面临挑战的最可靠方式是解决人们最关心的问题，例如内容审查、选举真实性和隐私保护，而不是试图拆解人们所依赖的产品和服务。这些法案低估了科技行业内部的残酷竞争，包括来自海外公司的竞争。拟议中的法案不是解决消费互联网不断变化挑战的合适办法。在我们经济无法承受的时期，这将会是美国科技行业的一颗毒丸。”

苹果没有对这些法案发表评论。

此次讨论的两项法案可能要求对几个平台进行结构性改革或分拆。这些法案禁止大公司拥有并经营存在利益冲突的多个业务线，并规定禁止歧视性的商业行为。

还有法案将在反垄断程序中给监管部门带来帮助，例如将并购案中的举证责任转移到占主导地位的平台上，提高并购申请费，以及在反垄断案的审理地点给予州总检察长更大的话语权。另一项法案将强制要求服务提供方允许用户可以带走数据，从而更方便地改用其他平台的服务。

这些法案将适用于市值超过 6000 亿美元，美国月活跃用户数超过 5000 万的平台，因此仅覆盖规模最大的一批公司。但业内人士认为，这些法案实际上将会对消费者生活造成巨大影响，因此影响力将远远超出这个范围。

在这些公司发表声明之前，获得这些公司资助的行业协会同样发表了反对意见，并呼吁拿出更多时间来考虑法案的影响。成员包括亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌的行业组织 TechNet 周一致信司法委员会，要求该委员会举行听证会，“而不是在短短 12 天内就匆忙启动全体审议。”

TechNet 和其他十几个团体还签署联名信，称委员会主席大卫・西西林（David Cicilline）和议员普拉米拉・贾亚帕尔（Pramila Jayapal）提出的两项法案将对消费者服务产生负面影响。

西西林提出的“美国选择和创新在线法案”禁止占主导地位的平台在平台上倾向于自营服务。贾亚帕尔的“终止平台垄断法”将阻止占主导地位的平台拥有存在明显利益冲突的业务，例如可能促使平台倾向于自营的业务。

该组织在邮件中称：“西西林的法案将禁止谷歌在搜索结果中展示 YouTube 视频，禁止亚马逊 Alexa 的用户从亚马逊购买商品，禁止苹果在 iPhone 上预装‘查找我的 iPhone’和 iCloud，禁止 Xbox 的游戏商店与 Xbox 一起使用，禁止 Instagram Stories 出现在 Facebook 的信息流。众议员贾亚帕尔的法案将迫使谷歌地图、YouTube、WhatsApp、Instagram、LinkedIn、iMessage 和 FaceTime 等免费应用从母公司剥离，导致这些免费服务很难被公众使用。”

西西林的发言人对此回应称，行业组织的说法是“毫无根据的阴谋论”。