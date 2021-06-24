微软 Win11 泄露版暗示预装 Microsoft Teams ，同时 Skype 消失了

IT之家 6 月 24 日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软 Windows 11 预计将于今年晚些时候推出，其新设计将与 Windows 10X 有一些相似之处。在 Windows 11 上最明显的变化是居中的任务栏和全新“开始”菜单布局，但在这个泄露的构建版本中也有一些其他的小变化。

在泄露的版本中，Skype 不再被预装，这意味着你不会再看到 Skype，尽管你仍然可以从微软商店获得它。

Windows 11 还放弃了对“Meet Now”的支持，这个任务栏工具可以让你直接在桌面上创建和参加 Skype 视频通话。“Meet Now”是与 Skype 通信平台一起提供的，它在任务栏区域显示为一个摄像头按钮，在操作中心或系统托盘旁边。

“Meet Now”于去年通过强制性安全更新整合到 Windows 10 中，它允许你快速与家人和朋友联系，无需注册或额外下载。

IT之家获悉，的确，曾经有一段时间，微软认为“Meet Now”功能会很重要，特别是在疫情大流行期间。当然，对大多数人来说，Skype“Meet Now”的努力是被误导的，尤其是在 Windows 10 的原生 Skype 应用并不尽如人意的时候。

将 Skype“Meet Now”整合到 Windows 10 中的举动对我们大多数人来说有些意外，因为微软已经推动 Microsoft Teams 作为其旗舰通信工具，它可能在未来取代 Skype。

根据泄露的构建版本，Windows 11 更新将从任务栏中删除“Meet Now”按钮。然而，看起来微软并没有完全放弃这个想法，他们正在探索在 Windows 11 上使用 Teams 的类似方法。

根据在泄露的 Windows 11 版本中发现的参考资料，微软正在开发一项新功能，最终将用任务栏上的 Microsoft Teams 取代 Skype Meet Now 按钮，让用户更容易访问他们的团队对话和在线会议。

这项功能将被称为“Meet & Chat”，它可能模仿类似于 Windows 搜索或仪表板的面板，使其更容易与同事/朋友取得联系。

目前还不清楚 Windows 11 中的 Teams 整合将如何运作，但有可能“Meet & Chat”屏幕将显示所有即将到来的预定电话列表或在本地 Teams 客户端聊天的选项。