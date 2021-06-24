下周发布预览版，微软宣布 Win11 正式版免费升级 ！

IT之家 6 月 24 日消息，今晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

微软宣布 Windows 11 将面向所有 Windows 10 用户免费升级。从今年秋天开始，这些操作系统的用户只要拥有正版 Windows 10 系统，就可以通过 Windows Update 免费升级到 Windows 11。不过目前微软似乎还未封堵 Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 免费 Windows 10 的漏洞，因此这些系统也会升级到 Windows 11。

Windows 11 是微软的 Windows 10 桌面操作系统的继任者。微软表示，我们还在与零售伙伴合作，确保你今天购买的 Windows 10 电脑已经准备好升级到 Windows 11。免费升级将在今年假期开始向符合条件的 Windows 10 电脑推出，并持续到 2022 年。下周，我们将开始向 Windows Insider Program 分享 Windows 11 的早期版本 -- 这是一个充满激情的 Windows 粉丝社区，他们的反馈对我们很重要。

Windows 11 是免费升级吗？

是的，据微软称，Windows 11 是一个免费升级。

微软将提供与 Windows 10 相同的方法来下载 Windows 11，包括通过多个来源下载更新。今年晚些时候，消费者可以通过微软 Windows Update 下载。

微软还在开发一个工具，帮助你检查与 Windows 11 的兼容性。

IT之家获悉，微软基本上延续了提供“Windows 即服务”的策略，这意味着操作系统的频繁更新将被免费发布。你可以更新现有的硬件，只要它符合我们之前强调的基本要求。

正如你可能知道的那样，一些 Windows 功能现在已经从主操作系统中解绑出来，所以用户可以获得更快的更新。与其等待完整的 Windows 更新，微软将通过 Windows 商店更新 Windows 小工具、画图和记事本等本地应用程序等功能。

Windows 搜索也是基于网络的，这意味着这些功能可以通过改进进行服务器更新，而不必等待更大的全操作系统更新。