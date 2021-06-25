小米电视 ES 2022 款预热：“4000 元价位画质担当”

IT之家 6 月 25 日消息 小米电视 6 至尊版和 小米电视 ES 2022 款双旗舰定于 6 月 28 日下午两点发布，官方此前预热，小米电视 6 将挑战万元 LCD 画质天花板新高度，全系百级分区起步。
关于小米电视 ES 2022 款，官方今日终于开始预热，我们也得以窥见一丝细节。据称，该机聚焦画质，同样支持多分区、高色准、高亮度，定于 4000 元档。
IT之家了解到，小米电视 6 至尊版和 小米电视 ES 2022 款均将提供 55/65/75 英寸三个型号，现已上架并开启预约。
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