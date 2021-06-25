Win11 支持运行 Android 应用，但初期有部分限制

IT之家 6 月 25 日消息 微软在昨晚的 Windows 11 发布会上宣布了一条重磅消息，Windows 11 将能够通过亚马逊应用商店支持原生运行安卓应用，这些应用程序将在本地安装，这意味着它们将能够显示在任务栏和开始菜单中。

今年晚些时候，用户将能够在 Microsoft Store 中找到 Android 应用程序，并可通过亚马逊应用商店下载。

在最初的主题演讲中，微软关于安卓应用集成功能的技术细节介绍很少，但在后续的开发者主题演讲中，微软说他们开发了一个“安卓 Windows 子系统”（WSA），与 Windows 中已经存在的“Linux Windows 子系统”相似。应用程序显示在一个顶层窗口中，可以被钉在开始菜单上，调整大小，并像任何本地 Windows 应用程序一样进行管理。微软表示，在该功能的背后，Windows 11 创建了一个代理本地应用程序，处理 Android 应用程序模型和 Windows 应用程序模型之间的桥梁。为了使代码运行，微软利用他们在开发 WSL 时取得的进展--并将 Linux 内核引入 Windows--来构建 WSA。安卓应用在虚拟机中运行，这提供了与 AOSP 框架的兼容性，而且键盘、鼠标、触摸、笔和用于音频的蓝牙耳机等设备都兼容。

由于大多数安卓应用是为 ARM 处理器构建的，微软与英特尔合作，使用后者的英特尔桥技术，在英特尔和 AMD PC 上运行 ARM 二进制文件。在另一篇博客文章中，英特尔将英特尔桥描述为“一个运行时后编译器，使应用程序能够在基于 x86 的设备上原生运行”。目前还没有明确确认哪些英特尔的处理器将支持安卓应用程序，不过英特尔的博文提到，该公司“预计今年及以后将为 Windows 11 提供最广泛的计算体验，为消费者、企业、教育、爱好者等提供基于英特尔酷睿处理器的第十代、第十一代和未来几代平台”。至于基于 ARM 的 Windows PC，它们也将得到支持，但微软还没有分享任何细节。

除了硬件兼容性，另一个担忧是，通过亚马逊的应用商店提供的应用程序的数量与通过谷歌的 Play Store 提供的数量相比相形见绌。此外，Windows 11 不太可能搭载谷歌移动服务，所以某些应用程序是否会因为缺乏谷歌 Play 服务而在 Win11 操作系统上表现不佳还是未知数。

虽然亚马逊应用程序不支持 Google Play，但微软的长期计划是让更多的安卓商店进入微软的商店。这可能意味着三星，甚至是 Google Play 以后也会进入 Win11。目前还不清楚是否能够从其他来源侧载安卓应用，或者像 Fire 平板电脑那样单独安装谷歌 Play 服务和 Play 商店。

另据《华尔街日报》报道，用户必须先下载并登录亚马逊应用商店，然后才能从微软商店下载安卓应用。这个过程有些繁琐，希望微软以后能改进这个过程。

此外，亚马逊应用商店中提供的所有内容，不会在微软商店中重复引入。前者将于今年晚些时候与开发者取得联系，以分享如何将应用发布到 Windows 平台的详情。在此之前，Windows 用户只能通过首发的亚马逊应用商店进行选择。

IT之家了解到，安卓应用在 Windows 11 上的到来，显然是对苹果最近在 macOS 中整合 iOS 和 iPadOS 应用的回应。

在发布这一消息的同时，微软还公布了一个全新的微软商店应用，其重点是成为 Windows 上任何应用程序的开放店面。这包括 Win32、UWP、PWA，以及 Android 应用。预计 Windows 11 将在今年秋天推出，届时 Windows 上的安卓应用支持将向公众开放。