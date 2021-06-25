Win11 正式发布，你最喜欢哪个新特性

IT之家 6 月 25 日消息 微软昨天正式发布了此前已经被大量曝光的 Windows 11 桌面操作系统，这是微软六年来首次推出新的 Windows 系统，也是微软 Windows 系统十年来最重要升级。Windows 11 采用了全新设计的 UI，还带来了诸如原生运行安卓应用、新的微软商店以及性能和多任务的改进等重磅新功能，哪个是你的最爱呢？

Windows 11 全新设计的 UI 更加简洁美观，更加现代化，微软称在任务栏居中的开始菜单和应用图标能够让用户更加迅速地找到需要的内容，基于云、Microsoft 365 的支持，开始菜单还会展示在各种平台、设备上最近浏览的文档。

在多任务功能方面，Windows 11 此次加入了全新的贴靠布局、贴靠群组、虚拟桌面等功能，使得多任务处理更加好用、强大。

微软还承诺提供升级后的游戏体验，如 DirectX12 Ultimate、Direct Storage、Auto HDR，以及整合了 Xbox 云游戏的新 Xbox 应用。

此外，微软表示 Windows Update 体积精简 40％，后台下载安装、效率更高。

微软称，Windows 11 将在今年秋天开始向公众推送，将为符合条件的 Windows 10 电脑提供免费升级 —— 免费升级将持续到 2022 年；到节假日，全新电脑将预装 Windows 11。此外，微软将于下周开始通过 ”Windows 预览体验计划”（Windows Insider Program） 提供 Windows 11 的早期预览版本。

以下是IT之家列出的 Windows 11 主要新特性，你最喜欢哪个呢？

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