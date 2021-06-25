华硕推出 ROG Strix XG43UQ Xbox 版显示器：43 英寸，9043 元

IT之家 6 月 25 日消息 华硕于今年 4 月发布了 ROG Strix XG43UQ 显示器。这款产品尺寸高达 43 英寸，具有 4K 分辨率 144Hz 刷新率，通过 DisplayHDR1000 认证。今日华硕再次推出了这款显示器的 Xbox 定制版本，该产品与微软合作优化，专为 Xbox Series X/S 适配，并提供“Xbox 模式”。

这款显示器拥有两个 HDMI 2.1 接口，一个 DP 1.4 接口，支持连接次世代游戏主机，实现 4K/120fps 游戏，响应时间低至 1ms。显示器采用 VA 面板，表面哑光处理，覆盖 90% DCI-P3 色域。

性能方面，显示器支持华硕 Game Visual 技术、AMD FreeSync Premium Pro、DSC 显示流压缩技术、ELMB 极低运动模糊技术等，专门针对电竞游戏设计，同时兼顾影音娱乐用途。

显示器的底部具有红色灯光投影，可以投射 ROG“败家之眼”；背面外壳为纯白设计，同时显示器具有 USB-Hub 集线器功能。

IT之家了解到，这款产品国行售价 9999 元，新上市的 Xbox 版本海外售价约合人民币 9043 元，将于 2021 年 10 月开售。