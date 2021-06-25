华硕 ROG 幻 16 笔记本再次开售：2K 屏 RTX 3060 显卡，10999 元

IT之家 6 月 25 日消息 华硕 ROG 幻 16 笔记本于 5 月 26 日正式发布。这款产品搭载英特尔 i7-11800H 8 核处理器、英伟达 RTX 3060 显卡，配备 90Wh 大容量电池，性能全面，满足办公、设计、游戏等需求。今日 ROG 幻 16 开启预约，将于 6 月 26 日（明日）上午 10:00 再次开售，到手价 10999 元。

此款笔记本配备 16 英寸 16:10 屏幕，提供更大的显示面积。屏幕高达 2560×1600 分辨率，具有 165Hz 刷新率、3ms 响应时间，覆盖 100% DCI-P3 色域，支持杜比视界、具有潘通色彩认证。这块屏幕为窄边框设计，屏占比高达 94%，且支持 180° 开合。

配置方面，笔记本搭载的 i7-11800H 处理器最大睿频 4.6GHz，性能释放最高 70W。RTX 3060 显卡性能释放可达 95W，默认超频。笔记本标配 512GB M.2 PCIe 4.0 固态硬盘、双通道 16GB DDR4-3200 内存，同时预留额外的 M.2 2280 插槽便于扩展存储。

散热方面，笔记本配备高达 6 根热管，采用暴力熊液态金属导热，有着四个出风口。

其它方面，IT之家获悉，ROG 幻 16 笔记本配备背光键盘、指纹识别模块，没有数字小键盘区。笔记本内置 2 高音 + 4 低音共 6 个扬声器，矩阵麦克风支持降噪，同时接口丰富，保留了 HDMI、RJ45 等接口。

华硕 ROG 幻 16 笔记本首发售价 9999 元，明日 10:00 再次开售，到手价 10999 元。

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