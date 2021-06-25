小米 MIUI 本周进展：游戏中也将加入两种性能模式，回应小米 11 掉帧问题

IT之家 6 月 25 日消息 小米官方在小米社区发布了本周工作进展。官方表示，本周是 MIUI 开发版第 501 周，本周共修复 7 项问题，待进版优化 1 项。

在 MIUI 方面，小米表示除系统均衡模式、性能模式在内部测试阶段外，游戏中也会增加性能模式和默认模式。

新版省电方案已在内部梳理中，通过区分性能和功耗模式，希望给米粉朋友们相对更好的体验。此外，还将推出全新的内测中心机制，将支持更多的发烧友进入到内测中心，解决内测分透明化、解除资格机制透明系统化的问题。

小米 11 系列手机于上周推送了 MIUI 12.5.8.0 稳定版系统更新，重点解决骁龙 888 的发热问题。IT之家了解到，本次更新后，小米 11 手机日常使用的温度明显下降，室温下不再感受到温热。但是，更严格的温控带来游戏时的帧率下降，多名用户反馈《王者荣耀》游戏时，游戏帧率最低会降到 30fps。

为此，小米回应称：

小米 11 的优化体验与用户体验始终是我们关注的重点，针对不同的环境温度及使用场景，我们设计优化了均衡的综合性能释放方案，用以持续提供更为舒适、稳定的体验，请您放心使用，感谢大家的理解。

此外，关于深色模式下应用商店显示斑马线的问题，已在该 App 21.6.23 版本中修复。小米 11 在 12.5.7.0.RKBCNXM 版本出现数据断网的问题，已针对 SA 某些网络切换场景做了优化，已在最新的 V12.5.9.0 稳定内测版中加入。

以下为其它问题和答复：

关于淘宝、微博 App 部分场景下卡顿的问题：小米已经在 21.6.22 版本中修复，请大家更新最新版本验证修复情况。

小爱在特定场景下突然弹出的问题：小米表示正在推动小爱语音唤醒算法的升级。官方也关注到某些蓝牙耳机，默认支持长按耳机按键，造成用户在使用耳机中误唤醒。小米将在小爱的下个版本（V5.105）中允许用户主动设置是否支持蓝牙设备的唤醒，预计在 7 月中下旬左右上线。

修复部分场景下拨打电话，没有过渡动画的问题：小米已在 21.6.21 版本中修复。

修复状态栏信号图标间距较大的问题：小米已在 21.6.21 版本中修复。

FIFA 足球世界 App 游戏黑屏：正在进一步排查中，已经反馈 FIFA 足球世界 App 开发同步排查。

息屏壁纸增加轮播功能/万象息屏加入横屏模式：小米已经关注并在内部做了深入讨论，认为这个需求有其合理性，不过场景的应用广度待论证，目前正在提升基础体验中，暂时先不更多考虑，感谢米粉朋友们的反馈。

IT之家还了解到，关于小米 11 稳定版开启 120Hz 显示 60Hz 的问题，小米回应称，考虑到目前大部分的视频播放源都是 30/60Hz，如果此时按照 120Hz 刷新，视觉体验没有任何提高的同时，反而会引入更多的功耗。因此为了平衡高刷的体验和功耗，在这种场景下，进行了 60Hz 的限制。