阿里颁发“达摩奖”，张勇：达摩院不以盈利为目的，坚定长期研究量子计算、芯片等

6 月 25 日晚间消息，阿里巴巴授予 5 位达摩院科学家和 3 个团队“达摩奖”。据悉，这是阿里巴巴最高科技荣誉。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，阿里达摩院坚定投入长期基础科学研究，追求世界最前沿的尖端科技突破。

“技术研究最重要的是看未来，要定义问题，看今天的研究方向能不能解决明天的问题，要为未来打开可能性。”张勇表示，阿里巴巴将继续坚定投入像量子计算、芯片等长期、基础性研究方向，要的是改变社会的长期的“大结果”。

张勇说，达摩院是阿里面向中长期，进行科技突破和找到科技与产业结合切口的高地，不以盈利为目的。“希望每几年，都能够因为科技的创新和突破，诞生新的赛道，这是达摩院的使命，也是在科技进步、产业革命和社会发展的大趋势中，必须要解决的问题。”

阿里巴巴达摩院成立于 2017 年 10 月，致力于开展基础科学和颠覆式技术创新研究。目前，达摩院在人工智能、自动驾驶、芯片、5G、量子计算等领域设立了 14 个实验室，并陆续孵化出平头哥、小蛮驴两家科技公司，在全球 8 个城市设有研发机构，拥有 10 多位 IEEE Fellow 级别的科学家以及 30 余位知名高校教授。

张勇表示，达摩院诞生于阿里，但从来不只服务阿里。“在产业场景丰富的阿里巴巴平台上做研究，发挥研究机构的能力和技术高度，为产业和社会发展创造价值。”

“今天，我们对科技的探索必须本着求真务实、严谨治学的态度来做。从社会发展、科技进步出发，定义方向和赛道，坚持脚踏实地，把创造世界最前沿的尖端科技突破，作为自我最高追求。”张勇表示。