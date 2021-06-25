蒸汽平台开启夏季特卖活动，游戏优惠 2 折起

IT之家 6 月 25 日消息 今日蒸汽平台宣布开启首次夏季特卖活动，时间从 6 月 25 日至 7 月 8 日，届时多款游戏将以史低价开启销售，最高折扣 2 折。

在夏季特卖活动中，《部落与弯刀》减价 10 元，到手价 38 元。这是一款异域沙漠色彩的开放世界角色扮演游戏，游戏以统治大漠的“旧王朝”崩溃，各部落攻伐的乱世为背景，玩家将操控多个角色在开放世界中开启未知的旅程，挑战 BOSS 解开谜题，成就帝王霸业。

国产科幻游戏大作《戴森球计划》促销期间减价 7 元，现价 63 元。玩家需要在游戏中探索星球、收集资源、研发科技、修造建筑，最终实现建造戴森球计划。

游戏《面条人》现价 23 元，玩家需要利用物理定律来破解谜题，是一款 3D 休闲游戏。

此外，二次元萌系音游《同步音律喵赛克》折扣价仅为 3 元，海量免费歌曲可供游玩，适宜新人入坑。

IT之家了解到，蒸汽平台《古剑奇谭系列》 三部合集总计 39 元，活动期间共减价 148 元。其中，《古剑奇谭三》画风细腻，全即时战斗强化了打击感体验。在剧情方面，向玩家展现了古剑庞大的世界观。

除此之外，蒸汽平台还开展“蒸汽锦鲤，夏季特卖壕运”活动，玩家有机会获得消费金额免单且额外一倍金额奖励，只要买任意一款游戏就有机会参与抽奖。

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