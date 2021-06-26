美国鼓励电动汽车但充电网络建设远落后于中国：特斯拉收跌、小鹏和理想走涨

北京时间 6 月 26 日消息，今天美股涨跌不一，10 年期美国国债收益率攀升，令科技股承压。

截至收盘，道指涨 237.02 点，涨幅为 0.69%，报收 34433.84 点；标普 500 指数涨 14.21 点，涨幅为 0.33%，报收 4280.7 点；纳指跌 9.32 点，跌幅为 0.06%，报收 14360.39 点。

▼美国主要科技巨头大多数下跌：

美国主要科技巨头

▼中国主要科技股大多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

▼上涨的其他中概股包括：

上涨的其他中概股

▼下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

每日优鲜 IPO 发行价为定价区间下限 盘中一度跌约 30%

每日优鲜星期五正式登陆纳斯达克股票交易所，上市首日开跌 18%，开盘价报 10.65 美元，IPO 定价为 13 美元；此后跌幅进一步扩大至约 30%，盘中股价最低触及 8.12 美元。

截至收盘，每日优鲜报 9.66 美元，下跌 3.34 美元，跌幅 25.69%，市值 22.74 亿美元。

招股书显示，每日优鲜 2020 年净营收达到 61.304 亿元，净亏损为 16.492 亿元，调整后净亏损（不按美国通用会计准则计算）为 15.897 亿元。

招股书还显示，每日优鲜 GMV（商品交易总额）从 2018 年的 47.259 亿元增长到 2020 年的 76.147 亿元，年复合增长率为 26.9%。毛利率从 2018 年的 8.6% 增加到 2020 年的 19.4%。

前程无忧营收同比增长逾 13% 净利润暴跌 72%

前程无忧昨天下午发布了第一季度财报，营收同比增长 13.2% 至 8.95 亿元；净利润由上年同期的 2.052 亿元下滑至 5720 万元，降幅高达 72%。

前程无忧在线招聘服务收入为 5.454 亿元，比上年同期的 5.47 亿元下降 0.3%。其他人力资源相关服务收入增长 43.3%，由上年同期的 2.441 亿元增长至 3.498 亿元。

前程无忧第一季度完全摊薄的每股收益为 0.84 元，比上年同期的 3.02 元大降 72%。

财报显示，前程无忧打算在上海购买一幢办公楼，作为新的公司总部，建筑面积约为 32400 平方米。

常规交易中前程无忧涨 0.1 美元，涨幅为 0.13%，报收于 78 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

上涨的其他国外科技股

▼下跌的公司包括：

图 9：下跌的其他国外科技股

受到高盛青睐 诺基亚大涨逾 6%

今天常规交易中，诺基亚股价上涨 0.31 美元，涨幅为 6.03%，报收于 5.45 美元，盘中一度摸高 5.65 美元。过去 6 个月，诺基亚股价累计上涨约 42%。

高盛分析师亚历山大・杜瓦尔（Alexander Duval）发表投资报告，将诺基亚股票评级由中性上调至“买进”，把目标股价由 4.9 美元上调至 6.5 美元，这也是分析师给出的诺基亚最高目标股价。

杜瓦尔表示，他“考虑了 5G 投资增长的背景、无线产品获得长足发展和市场份额增长的可能性”。他说，在 5G 拉动下，无线市场需求在持续增长；有证据显示，诺基亚 5G 基站产品的市场地位在不断改进，表明它可能恢复昔日的辉煌；诺基亚可能蚕食中国厂商的市场份额，尤其是在欧洲。

美国基建计划利好特斯拉竞争对手 帮助补齐短板

美国总统在美国充电网络方面投资数十亿美元的计划，会鼓励更多美国人购买电动汽车，为通用汽车和福特与特斯拉竞争提供“更多燃料”。

NORD/LB 汽车分析师弗兰克・施沃普（Frank Schwope）说，“要促使消费者购买电动汽车，更好的基础设施是必需的，这对通用汽车、福特和 Stellantis 是利好。”

高速充电网络一直是特斯拉的竞争优势。其他汽车厂商组建了联盟或投资创业公司，加快充电网络建设，进军电动汽车市场。

美国充电网络建设远远落后于中国。截至今年 5 月，中国有约 88.4 万个充电站，远远超过美国的约 4.2 万个。Cox Automotive 的一项研究显示，充电基础设施匮乏、续航里程担忧和高价格是美国人不愿意购买电动汽车的原因。

另外，虽然松下在宣布清仓特斯拉股票时强调两家公司的合作不会受到影响，但这仍然表明它们的关系渐行渐远。

常规交易中特斯拉跌 7.95 美元，跌幅为 1.17%，报收于 671.87 美元。