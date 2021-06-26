AMD FSR 超分辨率技术已支持微软 Xbox Series X/S 和 Xbox One

IT之家 6 月 26 日消息 AMD 近日发布了 Radeon 肾上腺素 21.6.1 显卡驱动更新，带来了 PC 玩家们期待已久的 FSR 超分辨率技术。FSR 对标英伟达 RTX 显卡搭载的 DLSS 技术，可通过算法来提升游戏帧率，已在 7 款游戏上线。

而微软 Xbox 总监 Jason Ronald 在推特上宣布，AMD FSR 也已经来到了 Xbox 平台。

Jason Ronald 表示，已上线适用于 Xbox 平台的 FSR 超分辨率技术 GDK，游戏开发者们可以将 FSR 引入他们的游戏，适用于 Xbox Series X/S，以及 Xbox One。

IT之家了解到，AMD FidelityFX Super Resolution 是一种图像放大技术，通过使游戏能够以更高的分辨率/帧率进行渲染来提高游戏的性能。它使用先进的边缘重建算法来分析和检测边缘，并以更高的分辨率重建这些边缘，同时增强纹理并提高清晰度。

AMD FSR 对于老机型 Xbox One 来说可能是一个重磅福利。它还可以将游戏机的使用寿命延长几年，让用户可以在牺牲少量画质的情况下，玩到最新的游戏。

不过，该技术的 GDK 才刚刚发布，因此游戏上线可能需要一段时间，具体效果还需要等上线后才能判断。