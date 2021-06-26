中企“远景动力”在法国建电池工厂，消息称将为雷诺供货

6 月 26 日消息，法国一位政界人士周五表示，中国动力电池科技公司远景动力 (Envision AESC) 计划在法国北部杜埃市 (Douai) 兴建一个电动汽车电池工厂，这在初始将为当地创造至少 1000 个就业岗位。

全球汽车制造商正竞相致力于以清洁能源为动力的电动汽车生产，都希望能够在这一新兴市场抢占有利地位。例如，德国大众汽车（Volkswagen）将投资在欧洲建造 6 个电池生产厂。

▲ 泽维尔・贝特朗（Xavier Bertrand）证实，远景动力计划在法国投资建厂

据法新社报道，法国共和党人、竞选法国上法兰西大区 (Hauts-De-France) 主席的泽维尔・贝特朗（Xavier Bertrand）证实，远景动力计划在法国投资建厂。

法新社援引贝特朗的话报道称，远景动力的这项投资最初将为法国创造至少 1000 个工作岗位，而从长远来看其创造的就业岗位可能将达到 2500 个。

消息人士本周向媒体透露，法国汽车制造商雷诺（Renault）未来推出的电动汽车产品将采用远景 AESC 生产的电池，其中包括雷诺的 Renault 5。

消息来源还表示，远景动力在法国北部建设的这个动力电池工厂，预计投资额大约为 20 亿欧元。这些投资和所能够提供的工作岗位细节，预计将在下周一将会得到法国总统埃马纽埃尔・马克龙（Emmanuel Macron）的进一步证实。

报道称，虽然法国官方对来自中国的投资表示欢迎，但法国也正在试图推动自己国家本土的企业来生产汽车动力电池。

由雷诺竞争对手汽车制造商 Stellantis 和工业电池研发及生产商 Saft 建立的合资企业 ACC，也将在法国北部建设一个电池生产工厂。Saft 是法国能源公司道达尔能源（TotalEnergies）旗下企业。

随着政府大力地推动新能源政策的落实，汽车行业正在加速从以柴油发动机作为动力向以动力电池作为动力的方向转变，这在未来几年可能会导致汽车行业的大幅度裁员，或者推动汽车制造商重新培训工人，让工人再上岗，或者为他们提供就业新机会和新途径。

由于亏损，雷诺去年宣布计划在法国境内裁减 4600 个工作岗位，以节约费用。遭遇困境的传统汽车制造商并不仅限于雷诺一家。10 年前，标致汽车生产商 PSA 就经历了重大重组，现在它已经成为 Stellantis 的一个组成部分。Stellantis 就是由 PSA 和菲亚特克莱斯勒集团（FCA）以 50:50 的股比合并而来。

雷诺表示，将把法国北部的三家工厂合并成一个新实体，称作 Renault ElectriCity。其中，杜埃市工厂是一个轿车生产厂，莫伯日（Maubeuge）工厂是一个商用车生产厂，鲁伊兹（Ruitz）工厂是一个变速箱生产厂。而远景动力计划投资的位于杜埃市 (Douai) 的这个电池工厂，将让雷诺的这个称作 Renault ElectriCity 的电动汽车枢纽的规模得到进一步扩展。