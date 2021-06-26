字节跳动 TikTok 登陆 Win11/Win10 应用商店，但不是你想象的那个

IT之家 6 月 26 日消息 6 月 24 日晚上，微软发布了 Windows 11 系统，并且展示了可以运行 TikTok 应用，作为将进入 Windows 11 的安卓应用的示例。

外媒 ALumia 发现一款官方的 TikTok 应用已经登陆微软 Windows 10 应用商店，但令人惊讶的是它并非是安卓应用，因为目前 Windows 11 新商店还未上线。

IT之家获悉，这款新的 TikTok 应用是渐进式网络应用（PWA），通过提供易于使用的工具来查看和捕捉你的日常时刻，使你能够轻松发现和创建自己的原创视频。

它提供了以下内容：

观看专门为你定制的无穷无尽的视频

根据你观看、喜欢和分享的内容提供个性化的视频。TikTok 为你提供真实、有趣和好玩的视频，让你的生活更加丰富多彩。

探索视频，只需一个滚动的距离

观看所有类型的视频，从喜剧、游戏、DIY、食品、体育、memes 梗和宠物，到奇特的满足感、ASMR，以及两者之间的一切。

在一个视频中多次暂停录制

只需轻点一下就能暂停和恢复你的视频。根据你的需要，可以多次拍摄。

在全球创作者社区中获得娱乐和灵感

数以百万计的创作者在 TikTok 上展示他们不可思议的技能和日常生活。让自己受到启发。

免费为你的视频添加你喜欢的音乐或声音

利用数以百万计的免费音乐片段和声音轻松地编辑你的视频。为你策划音乐和声音播放列表，其中有各种类型的最热门曲目，包括嘻哈、埃德姆、流行、摇滚、说唱和乡村，以及最具病毒性的原创声音。

用创意效果表达自己

解锁大量的滤镜、效果和 AR 对象，使你的视频更上一层楼。

编辑你自己的视频

集成编辑工具允许你轻松地修剪、切割、合并和复制视频片段，而无需离开应用程序。