华为携手莫斯科国立大学，举办第二届全球数据压缩大赛

IT之家 6 月 26 日消息 华为于 2020 年携手莫斯科国立大学举办过第一届全球数据压缩大赛，今年第二届大赛于 6 月 21 日召开，12 月 15 日公布获奖者，奖金总额将提高至百万人民币级别，并拥有全新的内容、全新的赛制，邀请全球压缩领域顶尖算法高手共同挑战数据压缩算法极限。

华为表示，数据是智能世界的核心基础，如何在有限的资源下更快、更可靠、更低成本地存储数据，将是未来智能世界的一个关键挑战。压缩算法是提高存储能力的核心技术之一，但压缩算法一直以来都是存储技术中的重磅难题，多年来未有重大理论突破。

在 2020 年第一届全球数据压缩大赛上，大赛获胜者提交的算法作品压缩效果突出，超出业界标杆算法 25%。华为俄罗斯研究院院长田兴普指出：“我们希望通过 2021 年全球数据压缩大赛，为全球专家搭建一个沟通平台，让他们加深合作，分享新想法。我们坚信这只是个开始，未来我们将继续赞助和组织类似的比赛，通过技术创新，推动产业进步。”

IT之家了解到，第二届数据压缩大赛邀请了压缩领域享有盛誉的技术专家担任评委；使用电子显微镜、遥感等高性能计算（HPC）数据，更贴近前沿、更贴近实际场景。

同时，大赛还增设了面向高校学生、难度相对较小的编码算法优化项目，以吸引更多校园算法高手参与比赛；在奖项设置方面，进一步体现多维激励，增设领先奖、特等奖和学生参与奖。

以下为大赛评委阵容以及赛程安排：