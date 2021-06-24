曝华为 P50/Pro 主推 4G 版本，P50 Pro+ 会延期，将是华为旗舰中国产化最高的手机

IT之家 6 月 24 日消息 此前有消息称华为 P50 系列将于 7 月 29 日发布，现阶段备货的主要是 4G 版居多，今天消息称，华为 P50 的 4G 版本已经成功入网公示，将搭载鸿蒙系统。该博主还称，此次入网的是 P50 的标准版，采用居中打孔直屏设计。

据微博博主 @鹏鹏君驾到 称，华为 P50 系列的研发确实遇到了前所未有的各种困难，由于众所周知的原因，核心方案几易其稿，但现在技术方案和发布时间也终于敲定，应该会在暑期与大家见面。

从部分参数和目前调教的拍摄样张效果来看，P50 系列即使在多次不得已调整方案后可以说仍然拥有地表超强的影像能力。其将首发多个全新功能，同时对之前华为影像方面的一些独有特点进行优化，使之综合实力达到更强的提升。

微博博主 @长安数码君 和 @影业君 Panda 透露了类似的内容，这次 P50 系列会先推出标准版和 Pro 版，Pro + 版本大概率会延期一段时间发布。另外，其艰难的修改方案也将让 P50 系列成为迄今为止华为旗舰机中国产化最高的机型。

根据此前消息，华为 P50 系列可能包括 P50、P50 Pro、P50 Pro + 等型号，全系采用居中打孔方案，根据版本不同，屏幕也不同，其中标准版为直面屏设计，Pro 版本将升级为双曲面设计，顶配的 Pro + 版本更是将配备四曲面显示屏。

华为 P50 系列后置四摄，采用“3+1”摄像头布局，包括上方的 3 颗摄像头与下方的 1 颗摄像头。此外，据悉华为 P50 系列将会用上索尼最新的超大底传感器额主摄，或高达 1/1.18 英寸，此外之前爆料称，P50 系列这次对于录像部分的玩法和优化提升幅度好于预期，录像过程中一些新的能力让拍摄又提升了一些，录像镜头变焦产生的变色和卡顿现象得到了改进，变焦变得顺滑了一些。

IT之家获悉，华为 P50 系列作为首款预装 Harmony OS 的新手机，华为专门给 P50 弄了独家体验卡，就是鸿蒙系统的新特性首发（设备间卡片流转只是其中之一）。