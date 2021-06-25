鸿蒙 HarmonyOS 开发必备工具，华为 DevEco Studio 2.2 Beta 1 发布：支持低代码开发、远程真机

IT之家 6 月 25 日消息 6 月 25 日，华为 DevEco Studio 发布新版本 2.2 Beta 1，推出低代码开发和远程真机两大新特性。下面是更新内容介绍。

亮点一：面向 JS 框架的低代码开发

低代码开发是 DevEco Studio 2.2 Beta1 新增的一种面向 JS 框架的可视化界面开发方式，遵循 HarmonyOS JS 开发规范，具有丰富的页面编辑功能。开发者可通过组件的拖拽和复制等方式，在低代码页面完成界面开发及 JS 逻辑关联，大大降低开发者上手成本，提高用户界面开发效率。

官网开发规范：

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-js-overview-0000000000500376

开发者可在工程中”js>pages 目录下，单击鼠标右键，选择 New > JS Visual”新建低代码页面。

创建低代码页面时（如图 1 所示），系统会自动生成对应的 visual 文件和 js 文件，两种文件的目录结构一致。其中，visual 文件存储低代码页面的数据模型，双击该文件即可打开低代码页面，进行可视化开发。而 js 文件描述了低代码页面的行为逻辑，定义了页面里所用到的所有的逻辑关系，比如数据、事件等。

注意：使用低代码页面开发时，其关联 js 文件的同级目录，即 js>default>pages>page 目录下不能包含 hml 或 css 文件，否则编译报错。

图 1 创建低代码页面演示图

低代码页面创建成功后的界面如图 2 所示，由组件栏、组件树、画布、功能面板以及属性样式栏五部分组成。开发者在低代码页面进行的相关操作，均会保存到 visual 文件中。

图 2 低代码页面

1. 低代码页面组成：

① 组件栏（UI Control）

位于低代码页面的左上方，选中组件栏中的组件，将其拖至中间画布，即可实现一个组件的添加。

② 组件树（Component Tree）

位于低代码页面的左下方，开发者可通过组件树，直观地看到组件的层级结构、摘要信息以及错误提示。开发者选中组件树中的组件，即实现画布内组件的快速定位。

搜索框 ：在搜索框内输入控件类型，如“Image”，组件树内显示所有“Image”类型的组件。

下拉框 ：点击嵌套组件的下拉框，可在组件树中显示/隐藏嵌套组件内的子组件。

眼睛图标 ：点击非嵌套组件的眼睛图标，该组件将在画布中被隐藏，眼睛图标变为 ；再次点击图标，该组件将在画布中重现，眼睛图标变回 ；点击嵌套组件的眼睛图标，该组件和其子组件将在画布中同时被隐藏/显示。

摘要信息：对于 Div、Image 等组件，摘要信息栏显示组件的 ID；对于 Text、Button、Input、Span 等可以设置文本内容的组件，摘要信息栏显示对应的文本内容。

错误提示 ：组件有错误时，组件右侧出现小红点，鼠标点击小红点，出现所有组件的详细错误信息。错误信息的范围包括：数据绑定和方法绑定错误。

③ 画布（Canvas）

位于低代码页面的中间，开发者可在此区域对组件进行可视化编辑，如：拖拽、复制、剪切、粘贴等，从而实现快速编辑 UI 界面的需求。

④ 功能面板（Panel）

画布上方为功能面板区，包含画布放大/缩小按钮、撤销/重做按钮、显示/隐藏组件虚拟边框按钮以及代码转换按钮。

⑤ 属性样式栏（Attributes & Styles）

位于低代码页面的右侧，开发者选中画布中的组件后，可在属性样式栏修改组件的属性、样式和绑定事件。在设置属性 (Properties) 和绑定事件 (Events) 时，开发者可在低代码页面内直接关联 js 文件中的数据与方法，由此定义低代码页面的业务逻辑。

Properties ：用于设置组件基本标识和外观显示特征的属性。如组件的 ID、If 等属性。

General ：用于设置 Width、Height、Background、Position、Display 等常规样式。

Feature ：用于设置组件的特有样式，如描述 text 文字大小的 FontSize 样式等。

Flex ：用于设置 Flex 布局相关样式。

Events ：为组件绑定相关事件，并设置绑定事件的回调函数。

Dimension ：用于设置 Padding、Border、Margin 等与盒式模型相关的样式。

Grid ：用于设置 Grid 网格布局相关样式，该图标只有 Div 组件的 Display 被设置为 Grid 时才会出现。

2. 低代码开发还支持实时预览和多语言等功能：

① 支持对 visual 文件的实时预览

当开发者通过低代码页面修改页面布局时，预览器可实时呈现修改后的设计效果，提升界面开发设计效率（如图 3 所示）。

图 3 实时预览效果图

② 支持多语言能力

为满足开发者多语言版本的开发需求，低代码页面推出了多语言能力，开发者可通过定义资源文件和引用资源 2 个步骤，使用多语言能力（如图 4 所示）。第一步：在指定的 i18n 文件夹内放置语言资源文件。第二步：在低代码页面的属性样式栏中，使用 $t 方法引用资源，系统将根据当前语言环境和指定的资源路径，显示对应语言的资源文件中的内容。满足开发者多语言版本的开发需求。

图 4 多语言功能设置图

亮点二：新增远程真机

为了解决开发者获取 HarmonyOS 真机设备资源困难的问题，DevEco Studio 2.2 Beta1 推出了远程真机。

远程真机是部署在云端的真机设备资源，相比远程模拟器，远程真机的界面渲染和操作体验更加流畅，同时也可以更好的验证应用在设备上的运行效果，比如性能、手机网络环境等。

当前，远程真机仅支持 Phone 和 Wearable 两种设备类型。开发者可通过点击“Tools> Device Manager”打开设备列表，点击 Remote Device 页签，登录实名账号，申请使用远程真机资源（如图 5 所示）。

温馨提示：开发者要想在远程真机上调试和运行应用，需要对应用进行签名。

图 5 远程真机示意图

IT之家获悉，除了以上两大新增特性，DevEco Studio 2.2 Beta1 还在原有的基础上，做了不少优化，具体优化点如下：

增强特性

✦ HarmonyOS SDK 新增 API Version 为 6 的接口，Stage 为 Beta。

✦ 分布式模拟器功能增强，默认开启该特性，无需在 DevEco Labs 中手动开启。

✦ HiTrace 日志跟踪分析能力增强，新增支持 timeline 视图和 events 视图。

解决的问题

✦ 解决了限定词目录设置的屏幕密度与真实设备不一致时，预览界面（文本、图像等）会被缩放的问题。

✦ 解决了使用远程模拟器时，提示需要实名认证，实名认证完成后，仍然提示需要进行实名认证的问题。

✦ 解决了远程模拟器小概率出现列表中无法找到设备的问题。

✦ 解决了使用远程模拟器运行应用时，小概率出现无法找到已运行模拟器的问题。