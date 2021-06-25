中国移动香港公司宣布移动客户突破 500 万

6 月 25 日晚间消息，中国移动香港公司今日宣布，其移动客户规模突破 500 万。

中国移动称，500 万客户体现了中国移动香港公司网络转型升级的成效，从收购初期 2G 网络覆盖不足、缺乏自有 3G 网络，到建成全球首个 TD / FDD LTE 融合网络，直至今天 5G 全面领先，实现了网络能力从追赶到引领的蜕变。

目前，中国移动香港公司客户规模位居行业第一，是香港唯一移动客户规模超过 500 万的运营商。移动基站数量超过 3200 个，家庭宽带网络覆盖全港 113 万个家庭。

中国移动香港公司 2020 年 4 月在香港率先推出 5G 商用服务。中标全港首个企业 5G 建设服务项目 —— 香港国际机场企业 5G 基础架构工程，是香港乃至全国最大体量的 5G 交付项目。同时大力推动 5G 行业应用，建设了香港首个 5G 智慧银行网点、首个 5G 智慧大厦，推出了全港独家 5G 网联无人机平台，实现了 5G 智慧工地、5G+Workmate 户外实地直播教学等多行业、多场景的 5G 应用。

在构建 5G 生态方面，中国移动香港公司牵头成立的 5G 大湾区产业联盟已吸引超过 150 家生态圈盟友。