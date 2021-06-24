研究机构：韩国运营商 5G 网络性能领跑全球，LG U+ 表现最优

伴随数据使用量持续呈爆炸式增长，尤其是在新冠疫情刺激下，5G 的商业化进展可谓日新月异。作为全球最先大规模部署及商用 5G 的国家之一，韩国的 5G 发展向来吸引着产业界的视线，一定程度上成为了一个标杆。

IHS Markit 旗下 RootMetrics 6 月 24 日最新发布的报告显示，尽管世界各国都在努力提升本国 5G 网络性能，但韩国仍然领跑这场竞赛。而 LG U+ 在三家运营商中表现最为优异，特别是在首尔占据绝对领先地位，各项网络指标均位居名列第一。

韩国 5G 性能领先依旧

截至今年 4 月，韩国 5G 用户突破 1500 万大关，达到 1515 万户，考虑到该国 5200 万的人口，这个数字相当可观。在 5G 带动下，韩国三大运营商韩国电信、LG U+ 和 SK 电讯也都迎来了业绩上的增长，比如根据 LG U+ 前不久公布的业绩报告，今年第一季度它实现了 2756 亿韩元的营业利润和 2009 亿韩元的净利润，分别同比增长 25.4% 和 35%。

探索韩国 5G 快速发展背后的原因，差异化的业务创新、灵活的资费政策、完善的生态环境固然必不可少，但追根究底有赖于一张广覆盖、高性能、优体验的网络 —— 没有了网络，其他因素都只是空中楼阁。

自 2019 年开始，RootMetrics 便对韩国 5G 网络性能展开了测试，以可用性、中位下行速率和时延等指标进行衡量，发现韩国运营商在网络性能方面的表现一直优于全球其他国家的运营商。

5 月 6 日至 17 日，这家国际知名的网络评级机构在釜山、光州、仁川和首尔四座城市，对韩国电信、LG U + 和 SK 电讯的 5G 网络进行了测试。测试选取了最常见的手机室内外使用场景，包括移动数据使用高峰时段的旅游区、商业区等区域，同时使用了位于韩国的本地亚马逊云服务器，旨在反映最终用户的真实 5G 体验。而最新结果显示，韩国的领先趋势仍在延续。

RootMetrics 指出，首尔的 5G 可用性最高可达 95.2%，远超纽约（74.1%）、伦敦（43.7%）和苏黎世（45.6%）；中位下行速率则是这些城市的数倍之多。而从以时间为轴的纵向比照来看，韩国三大运营商的 5G 网络性能也较 2020 年下半年大有进步。

“我们的长期研究结果表明，韩国运营商提供的 5G 体验全球领先，推动了新的消费者和商业活动。随着 5G 在全球的持续扩张，韩国在部署策略和表现方面树立的卓越标准值得其他运营商学习。”RootMetrics 首席营销官 Patrick Linder 这样表示。

LG U+ 表现最优

在先前的多次第三方 5G 网络性能、业务体验测试中，LG U+ 始终牢牢坐稳韩国运营商第一的位置，这次同样如此。

可用性、网速、时延都是影响消费者 5G 体验的关键。LG U+ 在各城市的 5G 可用性均不低于 80%，在仁川和首尔分别高达 94.9% 和 95.2%；同时，其网速整体较快，尤其是在仁川和首尔；它也是唯一一家在四个城市都做到时延低于 30 毫秒的运营商。

在首尔，LG U+ 的 5G 可用性达到 95.2%、整体中位下行速率达到 640.7Mbps、时延为 25.5 毫秒，全部领先于其他两家运营商。RootMetrics 评论称，LG U+ 用户几乎在所有地方都可享受高速、低时延的 5G 连接服务，并能快速观看视频或下载文件。

出色的 5G 网络性能，为 LG U+ 聚焦 AR/VR 的业务创新提供了基础 —— 它们对下载速率、时延等网络指标的要求远超传统视频业务。当前这家运营商已经推出了职棒、高尔夫、偶像直播、游戏等大量 AR/VR 应用及丰富的内容，使之在为消费者带来沉浸式、强交互体验方面处于三家运营商中的主导地位，并且还能向海外输出经验及内容，比如今年 3 月与泰国亿旺资讯（AIS）达成 AR/VR 素材方面的合作。

得益于此，LG U+ 正在给用户既有的生活方式带来改变。在新冠疫情期间，LG U+ 设立了免接触式零售店，提供 SIM 卡售卖、移动资费套餐变更，以及 AI 聊天机器人对话或视频聊天等服务，从而通过各种方式与消费者保持接触；消费者可以通过 AR/VR 头端、手机等各种终端设备，体验音乐会、韩流偶像演唱会、展览和远程教育，LG U+ 营销高级副总裁 Sara Kim 在接受 CNBC 采访时介绍说。

最近，这家运营商还发起了一项儿童指纹识别计划，旨在帮助父母寻找失踪儿童，在 5G 等数字技术的帮助下，大大缩短了找到失踪儿童的时间，从过去的 56 小时减少至 52 分钟。

从 LG U+ 的 5G 历程可以看到，发展 5G 首先要把网建好，而这又取决于对 5G 部署坚定的投入、明确的建网计划以及采用业界领先的解决方案。特别是基于华为 64T64R Massive MIMO、室内分布式 Massive MIMO 等方案，LG U+ 在 5G 频谱资源处于相对弱势（3.5GHz 频谱比其他韩国运营商少 20MHz）的情况下，实现了网络性能上的全面领先。“以人为镜，可以明得失”，在 5G 日益席卷全球的今天，这些经验或许可资参考，令运营商们少走弯路，更快释放 5G 的商业红利与社会价值