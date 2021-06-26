中国银联发布全新手机闪付、统一收银台：双击电源键即可极速支付

IT之家 6 月 26 日消息 据中国银联发布，6 月 25 日，中国银联联合商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构，发布银联统一收银台及全新的银联手机闪付。

银联线上统一收银台基于开放式平台理念，融合商业银行、收单机构、手机厂商、银联等多方资源，统一线上受理标识，实现线上受理网络的互联互通。银联线上统一收银台支持境内外银行 App、云闪付 App、银联手机闪付、SRC 等支付工具，拓展银行 App 应用场景。

银联线下统一收银台旨在全面推进线下受理网络的互联互通，集合商业银行、支付机构、服务商及商户之力，不断扩大线下受理覆盖范围；打造统一受理标识、用户体验和标准规范，有效降低收银员培训成本，提升收银效率和持卡人支付体验；支持境内外云闪付 App、银行 App 和行业 App 将用户向线下商户引流。

IT之家获悉，全新升级的银联手机闪付，融合了线下 NFC 闪付、二维码以及 App 内线上支付，成为集个人收款码、乘车码、信用卡还款、营销和权益服务等应用为一体的新型移动支付产品，实现一部手机解决线上线下、境内境外的全场景支付。值得一提的是，用户在线下消费时，无须联网，无须下载、调起任何 App，通过双击电源键即可极速支付。