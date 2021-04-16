移动支付市场的 “虎口夺食”

数据显示：截至 2020 年 12 月中国移动支付用户规模达 8.53 亿，占手机网民的 86.5%。

对于第三方支付市场来说，支付宝和微信支付是绝对的第一梯队，甚至成为了国民支付行为。当然，其他企业也在加速入局，既有综合电商平台、移动社交平台、手机厂商、还有大量科技企业，虽然各有优势，但无疑是在“虎口夺食”。

手机厂商进入移动支付领域

众所周知，移动支付是与手机相伴的，但手机市场竞争越来越激烈，厂商发力移动支付也是为了增加用户的黏度。

目前华为、OPPO、vivo、小米都进入了移动支付领域。

最近引起热议的是华为支付，业内都在猜想华为支付是不是也要进入移动支付的赛道跟微信支付、支付宝抢蛋糕。

主要源自日前华为通过收购讯联智付 100% 股权，拿下了移动支付牌照（业务类型为互联网支付和移动电话支付），华为成为继小米之后第二家拥有支付牌照的手机厂商。而且，有媒体报道华为正积极招募移动支付服务工程师、移动支付金融产品经理、电商支付产品架构师、电商支付风控产品经理等岗位。

不过，在 2021 年华为分析师大会上，华为企业 BG 全球金融业务部总裁曹冲明确回应：“华为目前没有进入支付市场的计划。在金融领域，华为的业务核心仍然是将 ICT 技术用于帮助并赋能金融客户实现数字化转型。”

再来看看，同样拿到移动支付牌照的手机厂商小米，早在 2014 年就成立小米金融，2015 年上线。目前，小米金融旗下包括消费信贷、第三方支付、互联网理财、互联网保险、供应链金融、金融科技、虚拟银行及海外板块等业务。

小米金融的倚靠就是牌照和小米手机生态圈流量，当然，跟支付宝和微信支付相比，就显得十分黯淡了。

vivo 与 OPPO 也很急切，vivo 手机里有仅对手机用户开放的 vivo 钱包，服务包含贷款、理财、支付、保险等。2019 年 9 月，vivo 与银联合作推出 vivo Pay 服务，用户在手机息屏状态下唤醒 vivo Pay 功能，靠近支付设备即可完成付款操作，无需经过解锁、打开 App、扫码、确认等环节，相比微信支付、支付宝在操作步骤要简洁一些。

OPPO Pay 比 vivo Pay 要早三个月发布，与 vivo Pay 类似，OPPO Pay 也可以实现支付时无需解锁屏幕，无需打卡钱包 App，双击电源键就可完成快捷支付。

互联网企业用支付筑起“护城河”

虽然支付宝、微信两大支付巨头基本完成了对消费者用户的争夺，但支付场景细分多元的特点，依然为其他玩家提供了发展机会。互联网企业以支付为入口，借助支付数据信息，为用户提供一站式闭环支付服务，进而拓展更多盈利途径，为自己筑起一条“护城河”。

自去年以来，字节跳动、滴滴、快手等互联网企业均通过自己的方式获得了支付牌照，布局支付市场。

京东依靠自己的电商业务发展移动支付业务京东支付，目前更多的还是应用于自家的电商平台。据了解，京东支付还大力拓展外部线下场景，深拓商户“朋友圈”，合作场景涵盖餐饮、商超、便利店、自动售卖机等，以随机满减、新用户立减等超值福利激励用户线下场景消费。

美团在去年短暂地下架支付宝后很快又恢复了其渠道，不过支付宝仍被折叠，这主要还是为了推自己的支付产品。2020 年 5 月 29 日，美团上线了信用支付产品美团月付，据悉，开通后用户在美团系 App 消费时，可以先用美团月付授予的信用额度完成支付，到下个月 8 日再统一还款，最长免息期 38 天。按时还款，平台不收取任何费用。通过信用支付产品让用户绑卡，美团可以将用户慢慢向自身体系转移。

视频平台抖音、快手也将竞争延伸至移动支付领域。2021 年 1 月 19 日，抖音支付在抖音 App 内正式上线，在抖音 App 内购物结算时，除了支付宝和微信支付外，又添加了“抖音支付”的入口。快手 2020 年 11 月收购持牌支付机构易联支付，间接获得支付牌照；在此之前，快手已经注册了“快手支付测试”公众号，测试提现和充值两个功能，而且快手还发布了大量支付方向的招聘信息，包括支付方向的产品经理，以及负责联络金融机构并维护与金融监管部门关系的金融方向人员等。

滴滴其实在金融领域也有野心，并非一时兴起跟风布局。早在 2016 年 3 月，滴滴在上海自贸区设立全资子公司“众富融资租赁 (上海) 有限公司”，滴滴正式涉足汽车金融领域。2017 年 12 月 18 日，滴滴收购北京一九付支付科技有限公司，从而获得第三方支付牌照。2021 年 4 月 1 日，中国互联网金融协会公布第八批移动金融客户端应用软件实名备案名单，其中包括滴滴支付。目前，滴滴生态内的网约车、花小猪、青桔单车、快的新出租车等产品均可以使用滴滴支付。

运营商的移动支付越来越边缘化

运营商布局移动支付入局并不晚，甚至曾经也是声势浩大，但就跟后来的即时通信一般，起大早赶晚集，甚至在一些数据报告中都未上榜。

如今，在三大运营商的金融板块中，比较出众的应该就是翼支付。数据显示：截止到 2020 年 9 月，翼支付服务超过了 5000 万月活用户，年交易额将近 2 万亿，累计接入了华润、永辉、沃尔玛、万宁等千万家线下商户，以及苏宁易购、天猫、饿了么、网易优选、美团等 170 余家线上电商。

不过，日前，中国电信发布公告称，与中国电信集团于 2021 年 3 月 26 日订立协议，中国电信同意以人民币 38.97 亿元的转让对价出售且中国电信集团同意购买本公司所持有的天翼电子商务人民币 50000 万元出资额的全部股权。

同日，中国电信及中国电信国际分别同意以人民币 1.31 亿元及人民币 0.44 亿元的转让对价出售且中国电信集团及广华物业分别同意购买本公司所持有天翼融资租赁 75% 的股权和中国电信国际所持有天翼融资租赁 25% 的股权。

出售完成后，天翼电子商务及天翼融资租赁将不再为公司的附属公司。天翼电子商务成立于 2011 年 3 月，主营业务是提供非金融机构支付服务。2019 年 1 月翼支付宣布进行“混改”。作 A 轮融资，引入前海母基金、中信建投、东兴证券及中广核资本等 4 家战略投资者。3 月中国电信董事长柯瑞文表示将翼支付分拆上市是长远目标，但是对于何时分拆还不好说。

目前，翼支付二次增资已经完成，下一步或许就是冲刺 IPO 了。

2018 年 12 月 18 日，中国移动全资子公司中移动金融科技有限公司（以下简称“中移金科”）正式揭牌，作为中国移动旗下唯一的支付品牌，“和包”具有支付全业务牌照，去年交易规模已经突破 2.1 万亿，致力打造成中国第三大支付品牌，当然，目前在移动支付市场杀出一条“血路”还是蛮难。

中国联通也在探索，2020 年联通支付有限公司副总裁陶国伟表示：“面临 5G 的到来，中国联通正在积极地实现互联网化运营，推出了以沃分期为品牌的金融分期业务”。据了解，沃分期可提供多种金融分期能力，通过与终端、套餐销售的有机结合，为联通自有厅 / 社会厅等场景下的用户提供方便、快捷的消费金融服务。