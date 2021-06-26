中国铁路：复兴号开行 4 周年，31 个省区市全覆盖（附复兴号动车组家族全名单）

IT之家 6 月 26 日消息 据中国铁路发布，6 月 25 日，复兴号高原内电双源动车组开进西藏、开到拉萨，实现对 31 个省区市全覆盖。IT之家获悉，复兴号智能动车组在北京至哈尔滨、吉林、沈阳、上海、杭州、广州、西安等区间上线运营。

复兴号成长大事记

2016 年 7 月，两列中国标准动车组在郑徐高铁成功开展时速 420 公里交会和重联综合试验。

2017 年 6 月，中国标准动车组被命名为“复兴号”，在京沪高铁上线运营。

2017 年 9 月，复兴号动车组在京沪高铁实现时速 350 公里商业运营，是世界高铁运营最高速度。

2019 年 12 月，复兴号智能动车组在京张高铁上线运营，在世界上首次实现时速 350 公里自动驾驶。

2020 年 5 月，复兴号动车组研发创新团队荣获全国创新争先奖。

2021 年 6 月 25 日，复兴号高原内电双源动车组开进西藏，复兴号智能动车组扩大开行范围。

复兴号动车组家族全名单

截至 2021 年 6 月底，复兴号已经投用共计 19 款车型。

目前复兴号已有车型：

CR400AF、CR400AF-A

CR400AF-B、CR400AF-C

CR400AF-G

CR400AF-Z 、CR400AF-BZ

CR400BF、CR400BF-A

CR400BF-B、CR400BF-C

CR400BF-G

CR400BF-Z、CR400BF-BZ

CR400BF-GZ

CR300AF、CR300BF

CR200J

复兴号高原内电双源动车组

复兴号家族八成以上中国标准

复兴号动车组关键系统软件均为我国自主研发，拥有完全自主知识产权，在 254 项重要标准中，中国标准占 84％。通过复兴号的研制，中国铁路系统掌握了车体、转向架、牵引、制动、网络等核心关键技术，构建了我国高速铁路装备成套试验验证体系，搭建了具有完全自主知识产权的中国高速动车组技术创新平台，为中国高速列车技术的创新提供强大支撑。

160 公里至 350 公里速度等级

复兴号系列动车组速度等级覆盖时速 160 公里至 350 公里。

两种牵引动力，动力分散式和动力集中式。

双动力源，复兴号高原内电双源动车组采用整列一体化设计，两端分别编挂电力动力车和内燃动力车，可在运行中不停车完成内电模式切换。

3 种编组型式，8 辆短编、16 辆长编和 17 辆超长编多种编组型式。列车全车部署 2500 余个检测监测点，全方位实时监测。

随着“CR450 科技创新工程”启动，更高速度、更加安全、更加环保，更加节能、更加智能的复兴号动车组新产品将在不久的将来惊艳登场，中国高铁将继续领跑！