外媒：微软 Win11 配置要求太高，利好 Linux 发行版

IT之家 6 月 27 日消息 微软本周重磅发布了 Win11 操作系统，带来了全新的设计、更多的动画，以及对 Android App 的支持。

Win11 的硬件要求为：现代 1Ghz 64 位双核处理器、64GB 存储 + 4GB 内存，且支持 UEFI、Secure Boot 功能和 TPM 2.0，拥有 9 英寸 1366x768 分辨率显示屏、DirectX 12 显卡 / WDDM 2.x。

不过，虽然 Win11 的硬件配置乍一看要求不高，但实际检测时，英特尔 8 代 CPU、TPM 2.0 等要求还是拦住了一大堆电脑，甚至是微软自家的 Surface，以至于海外电商平台的 TPM 2.0 模块出现价格暴涨。

外媒 OMGUbuntu 则表示，Win11 的配置要求这么高，可能对一些 Linux 发行版是个好机会。

OMGUbuntu 认为，Win11 的这一高要求可能会让更多人去买带着闪亮 Win11 标志的新电脑，不过，还有一部分人将考虑更便宜的方案，那就是 Linux。

过时的硬件并不总是等于无用的硬件，许多 Linux 发行版的体验都已经很不错了，其中一部分甚至可以让小白用户上手，如果过时的硬件无法得到 Win11 更新，起码它们还能得到 Linux 更新。

IT之家了解到，微软已经推出了官方的硬件检测工具，国外有开发者也发布了一款开源的硬件检测工具，大家可以快速检测自己的硬件是否支持 Win11。